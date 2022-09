Cât curent consumă un aspirator robot dacă îl folosești o dată pe zi. Suma te va uimi

Cât curent consumă un aspirator robot dacă îl folosești o dată pe zi? Odată cu dezvoltarea de noi tehnologii, cum era de așteptat, și electrocasnicele au evoluat. Așa se face că, relativ rapdi, de la clasicul aspirator am trecut la asipratorele robot. Nu ai mare lucru de făcut la ele, le programezi, iar ele își fac treaba singure. Dar, ca orice echipament, are nevoie de curent electric, mai ales pentru reîncărcare. Întrebarea firească care se poate pune, este cât curent consumă un aspirator robot dacă îl folosești o dată pe zi? Dacă ai citit până aici, nu te opri, pentru că am aflat care este consumul unui astfel de aspirator robot.

Tehnologia clasică vs tehnologia inteligentă

Vă mai aduceți aminte de clasicele aspiratoare, cu fir și extrem de zgomotoase? Dacă nu știați, un aspirator tradițional, standard, consumă aproximativ 1,4 kWh de energie pe oră. Este o idee bună! Cu toate acestea, nu este chiar atât de simplu. Există lucruri de luat în considerare. Și nu este totul grozav, sau verde.

Pentru a fi pe deplin mulțumit de curățenia din casă, va trebui să dețineți și un aspirator tradițional, standard. S-ar putea ca, cel puțin o dată pe săptămână, să vă conectați aparatul tradițional fără distracție și să faceți un plin de curățenie ca lumea. Nu uitați că acest aparat consumă mult mai multă energie.

Nu numai că acum folosiți și un aspirator robot de curățare ieftin în fiecare zi sau două, dar îl completați cu o curățare completă adecvată pentru a-l aduce la standardul pe care îl doriți. Și astfel, acum practic v-ați dublat consumul de energie și costurile

Morala poveștii este, dacă nu sunteți atent și dacă curățenia înseamnă foarte mult pentru dumneavoastră, aspiratorul robot vă va costa mai mult pe termen lung și va distruge o mare parte din acreditările ecologice cu care a pornit la drum. Dar vedem imediat de ce.

Avantaje și dezavantaje la folosirea unui aspirator robot

Aspiratoarele robotizate au evoluat enorm în ultima vreme și sunt destul de sofisticate în oferta lor. Inclusiv capacitatea de a se împerechea cu Alexa, de a se întoarce la stația lor de andocare și de a folosi tehnologia de detectare a căderilor pentru a se opri să se prăbușească pe scări.

Acesta poate să se plimbe prin casă cu un minim de agitație, iar gospodinele nu prea au altă implicare. Tot ce au de făcut este de a goli recipientul de praf. La modelele mai noi, nici măcar nu trebuie să faceți asta. O face singur.

Unele dintre aceste mașini distractive și neintruzive se pot întoarce la bază, se pot reîncărca și se pot îndrepta din nou spre muncă. Cu toate acestea, robotul aspirator, chiar și modelul de top cu preț amețitor, nu poate face față în ceea ce privește puterea.

Nu este la fel de puternic ca un aspirator standard și, ocazional, s-ar putea să vă simțiți copleșit de un val ciudat de nostalgie. Nu ne înțelegeți greșit, aspiratorul robot a face o treabă bună și va îndepărta toate bucățile evidente de praf și resturi, dar nu o poate face cu convingere.

Există, de asemenea, o mică problemă legată de faptul că robotul obișnuit nu este capabil să se ocupe de crăpăturile incomode și de locurile strâmte, deși modelele mai sofisticate sunt mai bine echipate în acest departament. Nu poate urca scările sau împrospăta tapițeria. Are deficiențe.

Am aflat cât curent consumă un aspirator robot dacă îl folosești o dată pe zi

Cât privește consumul, că asta ne interesează de fapt, aspiratorul robot utilizează de aproximativ 15 ori mai puțină energie decât aspiratorul manual standard și poate fi descris cu adevărat ca un aparat care economisește energie.

Dacă nu știați, umilul aspirator robot se încarcă cu aproximativ 60-90 de wați, timp de trei ore, iar o încărcare alimentează aproximativ o oră de curățare.

Consumul unui robot aspirator : aproximativ 30 W

Pentru a ști cât consumă cu precizie un aspirator robot, va trebui să mergeți la fișa tehnică a modelului. Este de la sine înțeles că acești wați sunt aceiași pe care îi va consuma robotul. Conform producătorilor, în general un aspirator robot are o baterie de 2.600 mAh, o tensiune de 14,4 V și o autonomie de 160 de minute.

Acum este timpul să convertim unitățile de măsură. În cazul în care nu știați, W este egal cu sarcina electrică (mAh) , înmulțită cu tensiunea ( V ) și împărțită la 1000. Pentru a simplifica, vă recomandăm să căutați un convertor automat pe internet.

Cei 2600 mAh sunt echivalenți cu 37,44 Wh. Convertim acest lucru în unitatea noastră preferată și avem 0,03744 kWh. Înțelegem că ori de câte ori îl încărcați, o faceți la maxim și așa îl raportăm la autonomie.

Reglementat sau piață liberă? Pentru a nu face confuzie, ne imaginăm că prețul electricității este constant. Media este de 0,8 lei/kWh. Atunci aspiratorul robot ne costă 0.0296 lei pe ciclu. Așa este, super ieftin.