Cât curent consumă o combină frigorifică, de fapt. Semnul care îți arată clar că e un mare consumator de energie

În contextul exploziei prețurilor la energie, românii au început să fie din ce în ce mai atenți la consumul diferitelor aparate din locuință, în încercarea de a găsi soluții pentru a face economie. Află, din rândurile de mai jos, cât curent consumă o combină frigorifică.

Cât curent consumă o combină frigorifică

În ultimii ani, tot mai mulți români au ales să investească în combine frigorifice, înlocuind astfel clasicele frigidere. Acum, însă, în contextul creșterii uriașe a prețurilor la energie, aparatele electrocasnice au intrat în vizorul celor care încearcă să își mențină consumul lunar la valori cât mai mici.

Cu toate că funcționează zi și noapte, fără oprire, combinele frigorifice au un consum suprinzător de mic, nu toate, e adevărat. În funcție de clasa energetică din care face parte modelul pe care îl ai acasă, consumul diferă, cele mai mici fiind în cazul electrocasnicelor din categoriile A, B și C.

În general, o combină frigorifică din clasa A va avea un consum anual de aproximativ 175 kWh, din clasa B – 285 kWh, C – 320 kWh. În cazul aparatelor din categoria D, consumul ajunge la 375 kWh, la F vorbim de aproximativ 510 kWh, iar G în jur de 650 kWh.

Există însă și alți factori de care trebuie să ținem cont și care au o influență majoră asupra funcționării combinelor frigorifice. Astfel, în medie, acest electrocasnic are un consum mediu de 1 kW pe zi.

Cum îți dai seama dacă are un consum mare de curent

Unul dintre acești factori este volumul. Cu cât este mai mare, cu atât și consumul de curent va fi mai mare. Un aparat din clasa B are un consum anual cuprins între 170 și 230 kWh dacă are până în 250 litri. Acesta crește între 220 și 260 kWh dacă are un volum de 250-300 litri.

Pentru modelele de 300-400 de litri, consumul anual e de 250-295 kWh, în timp ce combinele de 400-500 litri vor consuma 280-310 kWh. Pentru un volum de peste 500 litri se estimează un consum de 280-325 kWh/an.

Există un semn ce trădează o combină frigorifică cu consum foarte mare: sunetul. Dacă zgomotul produs de motorul în funcțiune este mai puternic decât în mod normal, sunt șanse mari ca aparatul să aibă un consum de electricitate mai mare. La fel de importantă este și temperatura motorului. Dacă este mai cald decât deobicei, este nevoie de o verificare făcută de un specialist.

Cum „ajuți” combina frigorifică să consume mai puțin: