Cât costă zambilele și lalelele direct de la producător. Mulți bărbați le vor oferi de Dragobete, 1 și 8 martie

”Momentan am un solar, dar intenționăm să facem și altele. Mă ocup de cultura florilor de 30 de ani, ca spații acoperite dețin sub jumătate de hectar. Pentru primăvară cultiv zambile, lalele și primule. Mergem cu ele la piața en-gros de la Pucheni, dar avem clienți din toată țara care vin la noi și preiau florile din poarta fermei.

Am investit în acest an aproximativ 50.000 de lei, dar depinde de la an la an. Deocamdată atât în piețe cât și la noi vânzările sunt foarte slabe. Clienții vechi și noi cumpără mai puțin pentru că nu mai cumpără populația în general flori. Noi avem flori stocate, se mai trec, dar asta este, mergem înainte. Sperăm că va fi mai bine pentru că se apropie 1 martie. Anul trecut a fost mai bine, pentru 8 martie nu mai aveam noi să vindem câtă cerere era, să vedem însă și anul acesta”, a declarat horticultorul dâmbovițean, pentru agrointel.ro.