Cât costă un suc, la cârciuma din serialul Las Fierbinți. Localul de la PRO TV e des vizitat de curioși

Fierbinți-Târg a devenit un loc în care aproape că se fac pelerinaje, dintr-un simplu oraș. Prețurile au „bubuit” cu ocazia aceasta? Până la urmă, profitul e profit, ar zice patronul, conform unor cliențil care au trecut pe acolo. Cât costă băuturile din Baru’ lu’ Bobiță și de ce se plâng unii de ele?

Baru’ lu’ Bobiță, prețuri exorbitante?

Cârciuma în care se filmează majoritatea dialogurilor extrem de amuzante din serialul Las Fierbinți a devenit un loc foarte vizitat. Majoritatea fanilor doresc să simtă și ei emoțiile locului care, de fel, sunt împânzite cu camere de luat vederi și cu actorii care le aduc dispoziția bună seară de seară. Unii români care au mers direct la sursa, la „Româna prin ochii simpli a celor de la țară”, s-au plâns de prețurile găsite, dar și de faptul că patronul profită la maximum de publicitatea făcută cu ocazia serialului care a luat amploare.

„Patronul este un jepcar de reclamă și are niște prețuri de miliardari. În plus de asta, nu vă lasă să faceți poze decât contra cost. Nu recomand!”, a spus un internaut care a vizitat în trecut barul celebru. Pe de altă parte, afirmațiile acestuia se bat cap în cap cu cele ale altor vizitatori ai locului: „Greșit! Am fost acolo și am făcut poze chiar și fără să consum ceva.” Cu toate acestea, Baru’ lu’ Bobiță rămâne în ochii majorității drept: locul unde berea e mai ieftină decât apa, urmând în continuare linia României din Las Fierbinți, îmbibată în ceva alcool și greutăți.

5 lei o cola, 7 lei o bere