Cum arată în realitate soția lui Ardiles din Las Fierbinți. Nu te-ai fi așteptat ca Mihai Mărgineanu să aibă o soție atât de frumoasă

Joacă rolul lui Ardiles din Las Fierbinți, dar fanii îl știu de mai mult timp pe Mihai Mărgineanu, mai ales după ce a lansat piesa Mă iubește femeile. Se pare că nu a fost vorba despre o simplă melodie. Mărgineanu are o soție foarte frumoasă, iar cei doi se iubesc foarte mult.

Cum arată în realitate soția lui Ardiles din Las Fierbinți

Dacă Ardiles din serialul Las Fierbinți nu are deloc priză la femei și este mereu ocolit de acestea, în realitate Mihai Mărgineanu are o soție foarte frumoasă, alături de care este extrem de fericit. Cei doi sunt împreună do foarte mulți ani și s-au căsătorit în anul 2008. Mărgineanu a dus-o la Vama Veche, acolo unde au făcut o nuntă simplă, la malul mării, departe de privirile curioșilor.

Andreea Mărgineanu nu prea apare în lumina reflectoarelor, preferând mai degrabă să se dedice vieții de familie, ceea ce îi face pe mulți să creadă că Ardiles din Las Fierbinți este și în viața reală un tip ocolit de femei. Însă imaginile postate de soția lui Mihai Mărgineanu pe rețelele de socializare sunt dovada clară că actorul este un norocos.

Mihai Mărgineanu este un cântăreț și compozitor român de muzică folk si pop rock. Muzica sa este inspirată din folclorul urban, iar unele melodii sunt de fapt preluări ale unor cântece vechi de pahar. Altele sunt creații proprii în același gen. Versurile sale sunt adeseori explicite, conținând cuvinte necenzurate.

Cea mai cunoscută melodie a lui Mărgineanu, Mă iubește femeile, este o preluare după un cântec al actorului interbelic Iancu Brezeanu, din care Mărgineanu a păstrat doar melodia și a rescris o parte din versuri într-un stil propriu.

Mărgnineanu îl interpretează pe Ardiles în serialul de comedie Las Fierbinți, cu care postul de televiziune Pro TV a făcut audiențe impresionante și a spulberat concurența.