Cât costă un cappuccino și o apă plată la noul restaurant al Sânzianei Negru. Nu oricine își permite să meargă aici

După aventura de neuitat de pe Drumul Soarelui, vedeta a decis să aducă o mică parte din America Express în România, cu o afacere cu care speră să dea lovitura. Localul, care arată superb, nu este însă pentru toate buzunarele. Află, din rândurile de mai jos, cât costă un cappuccino și o apă plată la noul restaurant al Sânzianei Negru.

Pentru Sânziana Negru, 2023 a fost despre America de Sud. A început anul pregătindu-se pentru aventura vieții, America Express, competiție pe care a și reușit să o câștige, alături de coechipiera sa, și l-a încheiat începând un nou capitol în viața sa profesională, implicându-se într-un proiect ce i-ar putea aduce profituri importante.

„Primele zile din ianuarie 2023. Eram in Ciudad de Mexico cu oamenii mei de suflet. La prima masa pe care am avut-o acolo impreuna, vorbeam fiecare despre ce ne dorim sa facem in 2023.

Nico si Dan: si printre altele, noi am vrea sa mai deschidem o locatie

Eu: …da, as vrea sa incep si eu un proiect nou, separat de ce fac acum.

Si uite asa, cu ajutorul lui @dan.grigore01 si @nicogrigore , am intrat in industria horeca si-am deschis impreuna @condesa_bucharest , terminand anul asta cum nici nu speram, cand l-am inceput in Mexic.

Multumim pentru sustinere si va asteptam sa va bucuram papilele gustative”, a scris Sânziana Negru, pe o platformă de social media, publicând și câteva fotografii din restaurant.