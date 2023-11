Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Hrușcă. Prețul nu e deloc mic

Te-ai întrebat vreodată cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Hrușcă? Artistul e devenit sinonim cu Crăciun și în ultimii 30 de ani a concertat la fiecare final de an. Românii îi ascultă cu drag cântece și sunt gata să umple sălile an de an pentru a îl asculta cântând pe Hrușcă.

Despre Ștefan Hrușcă

Cu o carieră muzicală strălucitoare, Ștefan Hrușcă a devenit un nume sinonim cu atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă în România. Însă, puțini cunosc detalii despre viața personală a acestui artist iubit, care și-a găsit un cămin în Canada, departe de casă.

Înainte de a cuceri inimile ascultătorilor cu colindele sale emoționante, Hrușcă a fost învățător, o profesie care, în mod surprinzător, a jucat un rol important în evoluția sa artistică. Însă, destinul i-a rezervat o altă cale atunci când mentorul său, Adrian Păunescu, a observat talentul său într-un spectacol și l-a convins să-și îndrepte pașii către lumea muzicii.

După Revoluția din 1989, artistul a luat o decizie curajoasă de a emigra definitiv în Canada, alături de soția sa, Geanina. Aceasta este originară din Iași și este fost fotomodel, însă cochetează în continuare cu moda.

Cuplul are împreună un fiu, Steven, care a moștenit dragostea pentru muzică a tatălui său. Steven Hrușcă nu doar că are o trupă de rock, dar și-a construit o carieră de succes în domeniul IT.

„Sunt un om cu familie și știu ce înseamnă obligațiile familiei, cu fată și băiat. Băiatul are 27 de ani, iar fetița are 18 ani. Ar cam trebui să mă moștenească la talent. Sunt cunoscători, le place să cânte, cânte la pian, la chitară și vocal destul de bine, dar nu știm ce se va întâmpla pe viitor”, a spus Ștefan Hrușcă.

Cât costă un bilet la concertul de Crăciun al lui Ștefan Hrușcă

Se apropie vremea celebrului turneu de colinde ale lui Ștefan Hrușcă. Uni români au făcut o adevărată tradiție ca în fiecare Crăciun să asculte colindelele lui Hrușcă sau chiar să participe la nelipsitul concert.

Un bilet la concertul de Crăciun al lui Hrușcă costă 200 de lei. Anul acesta, spectacolul are loc la Teatru Național București – Sala Ion Caramitru, iar multe locuri deja s-au ocupat.

Artistul are turneu european de colinde și va merge în țări precum Franța, Germania, România sau Italia. Iată locurile unde cântă Hrușcă anul acesta.