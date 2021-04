Cât costă un bilet de tren pentru o bicicletă. Un brașovean a fost șocat să afle cât trebuie să plătească

Călătoria cu trenul ar trebui să fie una relaxantă, la standarde de calitate și, de ce nu, ieftină. Nu de puține ori ne-am trezit că pentru un drum cu trenul am plătit mai mult. Uneori mai mult decât dacă am merge cu avionul, vorbind aici de rutele interne. Deși anunțate anumite beneficii, surprizele se țin lanț când vine vorba de CFR Călători, cum a fost cazul unui brașovean care a vrut să meargă cu trenul.

Este cunoscut faptul că biletele pentru transportul cu trenul, servicii oferite de CFR Călători, au ajuns să fie mai scumpe. Asta dacă luăm în considerare calitate vagoanelor puse la dispoziția călătorilor. Dar surpriza mare a venit din partea unui brașovean. Acesta vroia să meargă cu trenul spre Sibiu, dar nu oricum, ci cu bicicleta.

Tânărul a relatat întreaga sa poveste pe Facebook. Într-o scrisoare deschisă adresată actualului Ministru al Tineretului și Sportului, Novak Carol Eduard, brașoveeanul a povestit despre cât a fost nevoit să plătească pentru un bilet de călătorie cu trenul, dar și pentru un bilet pentru bicicletă.

”Bună ziua, stimate Ministru al Tineretului și Sportului, Novak Carol Eduard! Chiar în clipa în care vă scriu, mă deplasez între Brașov și Sibiu pentru a ajunge la o competiție de ciclism pentru amatori. Am plătit 44.20 de lei pentru biletul meu și 45 de lei pentru bicicletă. Mi s-au calculat paușal 15 kg/bicicletă și 3 lei/kg pentru această încadrare de distanță și așa am ajuns la magicul 45.

Nici nu are rost să explic că bicicleta mea nu are 15 kg. Astă-vară, când veneam de la Sighișoara, a fost și mai distractiv. Am dat vreo 11 lei pe biletul meu și vreo 60 de lei pentru bicicletă. Asta în contextul în care, pe lângă mine, erau diverși cetățeni cu obiecte voluminoase care treceau drept ”bagaj de mână.”, scrie brașoveanul pe Facebook.