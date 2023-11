2023 se apropie cu pași repezi de final și românii încep să caute variante pentru petrecerea de Revelion. În timp ce unii deja închiriază cabane la munte sau își rezervă bilete pentru un city break, alții se întreabă cât costă să faci Revelionul 2024 la restaurant. Ce preț are un meniu și ce include el?

Revelion 2024 – unde poți petrece noaptea dintre ani

Fie că te-ai hotărât cu prietenii să închiriezi o cabană la munte sau să faci o petrecere acasă, noaptea dintre ani este un prilej perfect pentru a te reuni cu cei dragi.

Opțiunile sunt diverse și depind, în mare parte, de buget, dar și de felul în care vrei să marchezi trecerea dintre ani.

Dacă vrei distracție, marile cluburi din București și alte orașe organizează mega petreceri în noaptea de Revelion. Prețurile încep de la 250 de lei de persoană, iar de regulă ai inclus în preț intrarea, bufetul suedez și open bar.

Dacă te gândești să îți petreci Revelionul la munte, atunci trebuie să știi că o cabană poată să ajungă și până la 7.000 – 8.000 de lei.

Prețurile pornesc, însă, și de la 250 de lei pe noapte de persoană, însă depinde de locație, numărul de camere și alte facilități pe care le oferă cabana. Trebuie să iei în considerare că la o cabană plătești doar cazarea și va trebui să pui bani în plus pentru a îți aduce mâncarea și băutura.

Pentru petrecerile acasă, poți merge pe varianta clasică în care fiecare aduce din bucatele pregătite de sărbători sau poți, împreună cu prietenii, să stabilești un buget de cumpărături pentru noaptea dintre ani.

Cât costă să faci Revelionul 2024 la restaurant

O altă opțiune, din ce în ce mai populară printre români, este să faci Revelionul la restaurant.

Ai asigurată mâncare, băutură, muzică și atmosferă de petrecere. Dar costurile nu sunt deloc mici.

Acum, din ce în ce mai multe localuri organizează petreceri de Revelion și pachete avantajoase, în funcție de perioada în care te decizi să achiziționezi oferta.

De exemplu, Casa Românească, din Otopeni, organizează Revelion 2024 cu show live, open bar și mâncare la prețul de 650 de lei de persoană. Formația Generic va întreține atmosfera pentru o noapte distractivă.

Restaurant Dines din Parcul Carol organizează Revelionul la același preț, 650 de lei de persoană, și promite un meniu rafinat, muzică live, program artistic și „distracție cât cuprinde”.

Caru cu Bere din Centrul Vechi al Bucureștiului organizează Balul Vienez de Revelion cu program artistic, open bar, orchestră, colinde, toate la prețul de 980 de lei. Vestea bună este că ai reducere de 10% dacă achiți pachetul integral până pe 24 noiembrie.

Altfel, poți da un avans de 25% și restul până pe 20 decembrie 2023.

Și restaurantul Pescăruș din Herăstrău organizează o petrecere în noapte dintre ani. Se numește Hollywood Glam Party, iar prețul este de 790 de lei, cu mențiunea că vei primi 10% reducere dacă plătești integral până pe 15 noiembrie.

Ofertele sunt variate și pentru toate buzunarele. De exemplu, poți face Revelionul 2024 la Palatul Ghica Tei, dacă vrei o petrecere la care să se distreze și copiii.

Prețul pentru adulți este de 598 de lei, iar pentru copiii între 3 și 12 ani vei plăti 250 de lei, în timp ce copiii sub 3 ani au intrarea liberă.

Oferte de Revelion 2024 la munte

Iar dacă vrei să îmbini mersul la munte cu o petrecere de Revelion, La Belfort Hotel din Brașov, noaptea dintre ani vine cu un pachet de cazare cu mic dejun buget pentru 2 nopți, cină festivă de Revelion, petrecere cu DJ, open bar nelimitat și un buget festiv pe 1 ianuarie 2024. Totul ține de pe 30.12.2023 până pe 2.01.2025, iar tariful pentru cameră dublă standard este de 880 de euro per sejur, camera dublă deluxe 940 de euro 2 persoane per sejur, iar un apartament costă 1.090 de euro per sejur pentru două persoane.

Complex Jasmine din Ocna Sibiului organizează Revelionul și oferă un pachet cu cazare în cameră dublă la Hotel Helios de trei stele în perioada 30 decembrie – 2 ianuarie. Prețul este de 1.600 de lei de persoană și vei avea petrecere de Revelion cu cină festivă, pachet de băuturi, muzică live, petrecere de 1 ianuarie cu DJ și foc de artificii.

Multe hoteluri și pensiuni au astfel de pachete de Revelion și poți avea vacanță la munte, dar și petrecere la restaurant în noaptea dintre ani.