Lacuri cu plajă în România. „Litoralul Vestului”, locul de vis cu nisip mai fin decât pe plajele de la mare

Lacuri cu plajă în România. Știai că există? Există mai multe lacuri cu plajă în țara noastră, iar mii de români aleg aceste destinații pentru un weekend relaxant departe de problemele din viața de zi cu zi. Unde sunt acestea și ce activități poți practica dacă alegi să-ți petreci timpul liber aici?

În comuna Ghioroc din județul Arad se regăsește un astfel de colț de rai. Mai mult de atât, localitate a primit aprobarea pentru a deveni stațiune de interes local. Lacul Ghioroc mai este denumit și „Litoralul Vestului”. Este vizitat în fiecare an de peste 100.000 de turiști în sezonul estival.

Aici veți găsi o plajă cu nisip fin, alături de palmierii care oferă un aspect exotic locului. Lacul Ghioroc se află la doar 25 de kilometri distanță de orașul Arad. Lacul are o suprafață de circa zece hectare, o plajă cu nisip mai fin decât pe litoral, care se găsește la poalele Munților Zarandului.

Autoritățile au investit sume importante de bani în această zonă, mai ales în ultimii ani, iar din ce în ce mai mulți turiști vin aici în fiecare an. De asemenea, în fiecare an, aici se organizează Ghioroc Summer Fest. Distracția începe pe 1 iulie și continuă tocmai până pe data de 1 septembrie.

În cadrul festivalului sunt organizate concursuri și petreceri tematice. Sunt invitați artiști din România, DJ din țară, dar și din afară.

Într-un comunicat transmis de Consiliul Județean Arad, reprezentanții ministerului au vizitat timp de două zile Lacul Ghioroc. Într-un final au decis ca acesta să fie introdus în proiectul de HG pentru declararea ca stațiune turistică de interes local.

„Am primit punctaj maxim, 220 de puncte. Au spus că este cea mai bună staţiune pe care au avizat-o şi că ne vor da exemplu şi la celelalte localităţi care au depus dosare pentru transformarea în staţiune. Noi am făcut singuri documentaţia şi am făcut-o bine din prima. Alţii cu firme de consultanţă nu au documentaţiile bune”, declară primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi Morodan.

Conducerea Consiliului Județean Arad a început încă din anul 2016 demersurile pentru punerea în evidență a acestei zone, pentru ca „Litoralul Vestului” să devină stațiune de interes local.

Una dintre cele mai importante investiții care a făcut diferența a fost plaja lacului Ghioroc și vecinătatea acestuia. În scurt timp, locația a devenit una dintre preferatele arădenilor, și nu numai, pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară.

Pentru cei care sunt din București sau din zonă și nu au timp să meargă până pe litoral, pot experimenta același lucru și în Capitală. Bucureștenii care își doresc să stea la plajă, însă nu au timp să plece la mare, primesc o veste bună din partea lui Gabriel Mutu, primarul sectorului 6.

Acesta lucrează la un nou proiect, „Insula Îngerilor”, așa va fi denumită Insula Lacul Morii. Aici există șezlonguri, umbrele, hamace, iar cei care sunt pasionați de sport vor putea juca fotbal, volei sau baschet pe terenurile amenajate. Cei care iubesc fitness-ul au la dispoziție aparate de gimnastică.

„Amenajarea zonei de promenadă și a Insulei Lacului Morii – este un proiect pe care l-am deblocat și azi suntem în faza de implementare cu el. Lacul Morii, cu tot ce înseamnă zona de promenadă și insulă, se află în administrarea Apelor Române. Timp de mai bine de doi ani am muncit pentru a semna un protocol cu Apele Române din punct de vedere al preluării administrării la nivelul Sectorului 6 și, bine-nțeles, că am reușit și, ulterior, am demarat procedurile legale pentru a realiza proiectul necesar pentru investiție”, a declarat primarul Gabriel Mutu.