Cât costă o vacanţă pe vasul de croazieră ales de Andra şi Cătălin Măruţă. Preţul este neaşteptat, nu mulţi îşi permit aşa ceva

Andra și Cătălin Măruță au dat startul unei noi aventuri în viața lor! Pe lângă faptul că, fiecare dintre ei are o carieră de invidiat, aceștia au și doi copii frumoși și foarte talentați. Pentru că această perioadă estivală este numai bună pentru vacanțe, nici familia Măruță nu a spus pas unei aventuri memorabile. Pe unde s-au plimbat cei patru aventurieri?

Andra i-a ținut la curent pe fani cu aventurile trăite în vacanță

Familia Măruță împreună cu alte rude au pornit într-o vacanță extrem animată, la care orice român visează. Prima oprire a fost în Gibraltar, în căutarea maimuțelor, care odată găsite, au fost hrănite pe rând de Eva, David și verișorii lor.

Cătălin Măruță a vrut să împărtășească aceste momente unice și cu prietenii virtuali de pe Facebook, așa că întâlnirea cu maimuțele a fost imortalizată și publicată în mediul online. De asemenea, Andra și-a exprimat bucuria de a fi în Gibraltar printr-o postare care a adunat mii de like-uri și comentarii.

”O aventură incredibilă în Gibraltar alături de ai mei, în căutarea maimuțelor! Am avut ocazia să le vedem de aproape, să le hrănim și să ne bucurăm de momentele amuzante pe care le-au creat. Peisajele spectaculoase ale Gibraltarului au făcut totul și mai special! #Gibraltar #ExperiențăCuMaimuțele #AventurăFamiliaMăruță”, a fost mesajul artistei, urmat de un videoclip.

Andra nu a trecut nepăsătoare peste toate mesajele de încurajare din partea fanilor, astfel că ea le-a mulțumit din suflet, explicând motivul pentru care a dorit să facă publice momente din viața personală.

”Multumim frumos de mesaje. Aveam nevoie de o vacanță cu toți, așa că am decis să vă și aratăm pe unde ne plimbăm.”, a scris Andra printre miile de comentarii.

Familia Măruță, pentru prima dată pe un vas de croazieră

Ei bine, după vizitarea maimuțelor, familia lui Cătălin Măruță a pășit pentru prima dată la bordul unui imens vas de croazieră, urmând să călătorească mai multe zile pe mare, având în fiecare zi noi destinații inedite.

Symphony of the Seas este considerată una dintre cele mai mari nave din lume, astfel încât, Andra și Cătălin s-au asigurat că toată familia este în siguranță. Marea aventură a pornit din Barcelona, iar confortul a fost unul de invidiat. Cu o lungime de 362 de metri lungime, nava are 2.759 de cabine, ceea ce înseamnă ca poate găzdui peste 5.000 de pasageri.

Luxul de pe vas este unul inimaginabil, astfel că, pe toată durata călătoriei, toți pasagerii beneficiază de cele mai bune condiții și bunătăți culinare recunoscute în întreaga lume. În urmă cu puțin timp, Andra a publicat o postare prin care își exprimă entuziasmul de a fi în această croazieră memorabilă, ce reprezintă o experiență pe care orice persoană și-ar dori-o.

”O croaziera cu familia este o aventura incredibila pe apa care iti ofera sansa de a descoperi noi destinatii si de a petrece timp impreuna. Este o experienta memorabila, navigand pe apele albastre si descoperind o multime de distractii la bord. Royal Caribbean România

#CroazieraFamiliala #OrasPeApa #SymphonyOfTheSeas #ExperienteDeNeuitat #royalcaribbean”, a scris Andra pe contul său de Facebook, alături de câteva fotografii cu întreaga familie de pe vas.

Românii care au în plan o astfel de croazieră pe mare trebuie să aibă în vedere costurile ridicate, care pot varia în funcție de tipul de navă ales, perioada călătoriei, numărul țărilor vizitate, tipul de camera și, bineînțeles, numărul persoanelor. Potrivit site-urilor de specialitate, o astfel de croazieră de 7 zile pornește de la 800 de euro de persoană și poate ajunge la 3.300, dacă alegi să stai într-un apartament spațios.

Oricare ar fi alegerea, cu siguranță o astfel de vacanță va fi de neuitat, iar cum a descris Andra experiența ” Intr-o croaziera, fiecare răsărit de soare aduce cu el un alt oraș de descoperit, o altă amintire de creat”.