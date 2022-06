Cât costă o franciză 5 to Go în România. Tot ce trebuie să faci

Toți suntem obișnuiți astăzi cu restaurantele de tip McDonalds, KFC, Pizza Hut, etc. Ce au toate în comun? În mai toate statele unde activează, este un termen des folosit și auzit. Este vorba de termenul sistem franciză. Dar, atenție, termenul nu aparține niciuneia din companiile menționate. Incredibil sau nu, termenul era folosit pentru prima dată în secolul al XIV-lea, în jurul anului 1700, referindu-se la livrarea „gratuită” a corespondenței. Termenule ra folosit pentru a marca o piesă de corespondență cu o semnătură sau un semn oficial. Acesta indica dreptul expeditorului de a primi gratuit corespondența. Printre cele mai de succes francize din România ultimilor ani este și franciza 5 to Go. Vom vedea cam cât costă o franciză 5 to Go în România și tot ce trebuie să faci ca să deții o astfel de afacewre și să ai și profit.

Cât costă o franciză 5 to Go în România

Conform unui calcul rapid, investiția inițială în a deține o afacere în franciza 5 to Go ar fi undeva la 20.000 de euro.

În această sumă, conform deținătorului mărcii, intră și taxa de franciză, și anume 4.500 de euro.

În cazul în care te interesează o astfel de afacere tot ce trebuie să faci este să deții spațiul, fie cumpărat, fie închiriat.

În afară de cei 20.000 de euro, cu tot cu taxa de franciză, va trebui să iei în calcul următorii factori:

suprafaţa locaţiei,

chiria spaţiului (dacă spațiul este închiriat),

mobilierul,

numărul de angajaţi.

Asta este partea ta în viitoarea afacere. De cealaltă parte, deținătorul mărcii, francizorul, vine și el cu câteva elemente, de altfel extrem de importante, și anume:

amenajare,

dotare cu toată aparatura necesară,

relații cu furnizorii,

training barista.

Amenajarea spațiului tău va fi pregătită de lansare într-o perioadă de timp care durează între 3 și 8 săptămâni.

Termenul depinde foarte mult de spațiu și nevoile punctuale. După această perioadă, franciza ta va putea să-ți aducă profit. Tot ce vei avea de făcut este să-ți atragi cât mai mulți clienți.

Ce taxe lunare se plătesc pentru franciza 5 to Go în România

Pe lângă asta, la încheierea contractului, care se face pe o perioadă de 5 ani, va trebui să mai iei în calcul un alte două procente care se duc către proprietarul mărcii.

Este vorba de două taxe lunare, procentele fiind de 4% și una de 1,5%. Acești bani se duc la contribuția pentru bugetul de marketing.

Când a apărut prima franciză 5 to Go în România

Prima locație de acest gen a apărut în România în anul 2015. S-a răspândit extrem de rapid.

A ajuns să aibă în prezent 180 de astfel de spații pe tot teritoriul țării.

Brand-ul a crescut incredibil de mult în primii cinci ani. Acest lucru este demonstrat de cifra de afaceri care a explodat.

Cafenelele sunt frecventate în mare parte de tineri și absolvenți de studii superioare.

Pe lângă băuturi calde poți să găsești aici diverse sucuri răcoritoare. Poți găsi și câteva gustări pe care le poți mânca atunci când ești pe fugă.

„Franciza”, sau cum s-a răspândit un cuvânt în afaceri

Dacă vrem să fim sinceri, cuvântul franciză este cel mai des întâlnit astăzi cu referire la lanțurile de restaurante sau la echipele sportive profesioniste.

Ca să nu mai vorbim de magazinele de vânzare cu amănuntul de marcă și de filmele și serialele de televiziune cu continuări.

Aceste semnificații foarte comerciale par a fi departe de sensul original al cuvântului franciză. De exemplu, în engleză are legătură cu „libertatea de servitute sau de constrângere”.

Totuși se pune o întrebare. Cum a ajuns un cuvânt atât de onest la un final atât de legalist și axat pe profit, aflăm răspunsul împreună.

Franciza, ca și cuvânt, provine din verbul francez franchir, care înseamnă „a elibera”, el însuși provenind din franc, care înseamnă „liber”. Franc este la originea cuvântului englezesc frank.

La origine se referea la tribul germanic de vest care a trăit în ceea ce este astăzi Franța la începutul Evului Mediu.

Aceștia i-au înlocuit treptat pe romani în timp. Limba și cultura lor s-au amestecat cu cele ale galilor și romanilor.

Este momentul în care frank și-a pierdut sensul etnic și a fost folosit pentru a se referi la orice locuitor care nu era sclav. Mai exact la o persoană „liberă”. În cele din urmă, numele țării, Franța, a derivat din franci.

Așa cum spuneam, undeva pe la 1700 s-a folosit o utilizare verbală a cuvântului frank. Acest derivat se referea la livrarea gratuită a corespondenței.

Așadar, franc însemna „gratuit”. Cuvântul pentru „calitatea de a fi sincer” sau „franchețe” în franceză este franciză (pronunțat /frahng-sheez/). A fost folosit inițial în sensul său etimologic ca „libertate față de servitute sau constrângere”, sens care este acum învechit.

Acesta este modul în care a fost folosit cuvântul într-o traducere timpurie a scriitorului italian renascentist Boccaccio:

„Întorcându-și harul și firea la ură mila și mila, și mila, la cruzime, franciza oamenilor la servitute și la tristețe, asuprit fredomele și vechile lor lbertăți.” (Tragediile lui Boccaccio traduse de John Lydgate, 1554)

Utilizarea cuvântului în secolul XX

După diluarea sensului roginal etimologic, a devenit un nume folosit mai ales în scopuri comerciale.

Acum îl auzim des folosit la filme ca serie sau secvență, precum și la o proprietate intelectuală sau o marcă.

În această utilizare, este puțin diferită de sensul comercial, deoarece o franciză McDonald’s se referă de obicei la un singur restaurant independent, dar o franciză de film se referă la filmele luate ca grup.

Cele mai de succes francize românești

Și ajungem acum la una din francizele care a prins rapid în România. După cum v-ați dat seama, este vorba de franciza 5 to Go.

Am încercat să aflăm cam cât costă o franciză 5 to Go în România.

În același timp am încercat să aflăm tot ce trebuie să faci ca să deții o astfel de afacere și să ai și profit.

Cofondatorul acestei francize este și Radu Savopol, care recent declara că afacerea a crescu vertiginos, existând aproximativ o medie de 16 francize deschise, lunar.

„Ne dorim să construim cu francizații parteneriate valoroase, nu doar relații contractuale. Încă de la primele discuții, începem să funcționăm ca o echipă. Noi venim cu expertiza și know-how-ul, iar ei este important să vină cu energia bună. Încă de la lansarea brandului 5 to go, ritmul de dezvoltare a fost unul accelerat, ajungând, la finalul anului 2021, aproape de pragul de 300 de unități deschise la nivel național. 5 to go continuă să vină cu lucruri noi în piață, de la lansarea de game și produse noi și până la campanii creative și oferte speciale. Și în 2022, unul dintre cele mai importante obiective ale grupului rămâne dezvoltare masivă la nivel național, prin deschiderea a 200 de locații noi și de a ajunge la un total de 1.000 de cafenele în România, în următorii 5 ani”, a explicat Radu Savopol

Concluzie

Dacă te-ai săturat să muncești pe bani puțini pentru alții, și crezi că franciza 5 to Go este pentru tine, atunci ai toate datele necesare pentru a demara o afacere pe cont propriu.

Și ca fapt divers, în 2021, se estimează că în Statele Unite existau 780.188 de unități de franciză, cu o producție de aproximativ 670 de miliarde de dolari americani și 7,5 milioane de angajați.

Și un alt fapt divers, cea mai mare franciză, la nivel mondial, este cea a lanțurilor de restaurante McDonalds.