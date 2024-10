Cât costă kilogramul de carne de porc “în viu” cu două luni înainte de sărbători. Românii se pregătesc deja pentru Crăciun

Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, mulți români încep deja să-și facă planuri pentru masa de Crăciun. Unul dintre cele mai importante preparate este carnea de porc, nelipsită din meniurile tradiționale. Așa că, ne-am interesat să aflăm cât costă kilogramul de carne de porc “în viu” cu două luni înainte de sărbători, având în vedere că românii se pregătesc deja pentru Crăciun.

Sărbătorile de iarnă, sinonime cu mesele îmbelșugate

Așa cum este datina la noi, sărbătorile de iarnă sunt sinonime, pentru mulți români, cu mesele îmbelșugate și pregătirile temeinice pentru bucatele tradiționale. Carnea de porc este, fără îndoială, vedeta acestor preparate, iar odată cu venirea iernii, cererea pentru aceasta începe să crească.

Deși suntem la cel puțin 2 luni distanță, înainte de sărbători, românii încep să se pregătească temeinic pentru Crăciun, iar achiziționarea cărnii de porc este una dintre preocupările principale.

Prețul kilogramului de carne de porc “în viu” fluctuează în această perioadă, fiind influențat de numeroși factori economici și de cererea crescută. Însă cât costă kilogramul de porc “în viu” cu două luni înainte de Crăciun? Acest aspect devine crucial pentru cei care își doresc să-și asigure carnea proaspătă la un preț avantajos.

Cât costă kilogramul de porc “în viu” cu două luni înainte de Crăciun?

Prețul kilogramului de porc “în viu” înainte de sărbători variază de la an la an, însă în 2024, în preajma lunii octombrie, prețul mediu se situează între 13 și 20 lei per kilogram. Acesta este un preț pe care mulți români îl consideră accesibil, având în vedere cererea ridicată în perioada sărbătorilor.

Totuși, există și factori care pot influența prețurile în săptămânile următoare, cum ar fi creșterea costurilor la furaje, inflația și contextul economic general.

„Acum prețul este 14 lei/kg în viu, iar pentru transport se plătește strict consumul de motorină în funcție de distanță. Porcii pentru Crăciun pot fi rezervați de pe acum, cu mențiunea că mai mult ca sigur față de 14 lei/kg în viu va fi 16 lei/kg, pentru că deja se anunță creșteri substanțiale pentru cereale”, explică comercianții.

Kilogramul de porc se va mai scumpi până de Crăciun

De obicei, fermierii preferă să își vândă porcii direct consumatorilor, pentru a evita intermediarii, iar acest lucru contribuie la menținerea unui preț relativ scăzut comparativ cu carnea achiziționată din magazine.

În contextul actualie crize economice, și pe fondul alertelor de pestă procină, fermierii și procesatorii spun că se va mai scumpi carnea, cel puțin odată, până în ajunul Crăciunului.

Mulți români care locuiesc în mediul rural sau cei care au rude la țară optează pentru această variantă, considerând că astfel obțin carne proaspătă, de calitate, la un preț mai bun.

Românii se pregătesc deja pentru sărbători

Cu toate că mai sunt două luni până la Crăciun, românii au început deja să se gândească la pregătiri, iar carnea de porc ocupă un loc central în acest proces.

Fie că aleg să cumpere porci “în viu” de la fermieri locali, fie că optează pentru carne gata tranșată din magazine, mulți consumatori preferă să își asigure din timp proviziile, pentru a evita surprizele de pe ultima sută de metri.

Totodată, gospodăriile din mediul rural urmează tradiția sacrificării porcului în perioada sărbătorilor, ceea ce le oferă familiilor posibilitatea de a obține carne proaspătă pentru diverse preparate, precum cârnații, caltaboșii și toba.

Concluzie

Prețul kilogramului de carne de porc “în viu” înainte de sărbători, în 2024, se menține destul de ridicat, însă acesta poate crește pe măsură ce cererea va deveni mai mare.

Românii se pregătesc deja pentru Crăciun, fie achiziționând porci de la fermieri locali, fie urmărind ofertele din magazine, încercând astfel să evite prețurile ridicate din perioada festivă.

Preparatele tradiționale din carne de porc rămân un simbol central al sărbătorilor, iar achiziționarea din timp este o strategie adoptată de tot mai mulți consumatori.