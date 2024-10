Cât a ajuns să coste carnea de porc. S-a scumpit enorm chiar înainte de sărbători

Carnea de porc este nelipsită de pe mesele românilor, de Crăciun. Cu două luni înainte de sărbători, prețurile au început să crească ușor, urmând să atingă apogeul în luna decembrie, înainte de Crăciun. Cu cât s-a scumpit fiecare sortiment.

Cât costă în prezent carnea de porc

Cei care cumpără carne de porc din supermarket trebuie să își pregătească un buget mai mare anul acesta. Prețurile pentru carnea tocată, mușchi, ceafă sau mușchiuleț au început să crească cu două luni înainte de sărbători și mai sunt așteptate și alte creșteri. Seceta și importurile masive au influențat prețul acestui produs atât de consumat de români.

În ultimul an, prețul cărnii de porc a crescut cu 10-15% în măcelării, dar și în supermarketuri. Un kilogram de mușchiuleț se vinde cu 46 de lei, iar pulpa costă 24 de lei per kilogram. Specialiștii spun că până la Crăciun, vom vedea prețuri și cu 10% mai mari la fiecare sortiment de carne de porc în galantare, ceea ce se traduce în câțiva lei în plus la fiecare kilogram.

Cauzele invocate de cei mai mulți producători sunt seceta de anul acesta, care a afectat mai ales producția de porumb, cât și pesta porcină africană, care a afectat sute de ferme, omorând o jumătate de milion de animale. Astfel, s-a ajuns la importuri masive, iar 80% din carnea de porc care se găsește în prezent în magazine este de import.

”Noi nu mai avem un control al preţului cărnii de porc. Porcul românesc se adaptează ca şi preţ la ceea ce vine de afară. Marii dealeri de carne de porc au învăţat că românul mănâncă multă carne de porc în perioada sărbătorilor. Ştiu că e o cerere mare şi atunci cresc uşor preţurile. Uneori justificat, uneori nejustificat”, spune Feliciu Paraschiv, Asociaţia Naţională a Comerci­anţilor Mici şi Mijlocii, potrivit Observator.

Ce prepară românii cel mai des din carnea de porc

Fie că vorbim despre carne de porc macră sau tocată, aceasta este folosită la multe preparate tradiționale românești, dar și la rețete mai sofisticate. Din carne tocată, cu un procent de 20% grăsime se pot face sarmale, ardei umpluți sau chiftele.

Ceafa de porc este folosită în general pentru grătar, dar poate fi gătită și la tigaie sau la cuptor. Mușchiul și cotletul sunt utilizate pentru a face friptură fără grăsime, iar mușchiulețul poate fi gătit la cuptor, împănat cu usturoi. Din mușchiul de porc tăiat subțire se pot face și șnițele delicioase, ruladă sau alte preparate asemănătoare.