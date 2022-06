V-ați săturat să depindeți de sistemul de termoficare centralizat? Ar fi cazul să știți și cât costă debranșarea de la sistemul de termoficare din Bucureşti. Este un proces estrem de stufos dar și extrem de scump. În cele ce urmează vă vom spune cam ce acte vă sunt necesare pentru debranșare și care sunt costurile, în cele din urmă.

Ajutorul românesc pentru reabilitarea sistemului de încălzire urbană din București primește aprobarea UE

În urmă cu un an, Primăria Capitalei depunea un proiect de reabilitare pentru sistemul de termoficare din București. La acel moment oficialii UE erau de acord să ajute capitala. Margrethe Vestager, vicepreședintele executiv al UE responsabil cu politica în domeniul concurenței declara:

„Planurile românești de sprijinire a modernizării sistemului de încălzire urbană a municipiului București respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Această măsură de ajutor în valoare de 254 de milioane de euro, finanțată datorită fondurilor structurale ale UE, va ajuta România să își atingă obiectivele de eficiență energetică și va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor poluanți, fără a denatura în mod nejustificat concurența”, a declarat Margrethe Vestager.

Sistemul de termoficare din Bucureşti este unul îmbătrânit, asta se știe deja. Promisiunile electorale ale candidaților, și ulterior primarilor, au rămas la acest stadiu, și anume de promisiuni. Conform unei statistici, doar în anul 2016, erau deconectate, la nivel național, aproximativ 22.000 de locuințe. La această oră, în București, există 3.000 de kilometri de conducte de termoficare.

Din păcate, nici în vechea administrație și nici acum, sub conducerea lui Nicușor Dan, nu s-a înnoit mai mult de maxim 20 de km de conducte. În aceste condiții se pune problema facturilor emise și plătite de locatarii din capitală. Se pune problema pierderilor care ajung să fie plătite, într-un fel sau altul, tot de locatari.

Cât costă debranșarea de la sistemul de termoficare din Bucureşti

Așa cum spuneam la începutul acestui material, debranșarea înseamnă un proces stufos, plin de birocrație și de mult timp pierdut. Pe lângă asta, un alt aspect important sunt și costurile debranșării de la sistemul de termoficare din Bucureşti.

Numai anul trecut, an în care majoritatea bucureștenilor au suferit de frig, au fost debranșate 2.568 de locuințe, conform Spotmedia. Procesul se pare că se continuă și în acest an, cererile de debranșare ajungând și la 8 pe zi, cereri trimise către Termoenergetica S.A. Conform unui comunicat, doar în primele luni ale acestui an au fost cereri de debranșare pentru 144 de locuințe, majoritatea în perioada 19.04.2021 -10.05.2021.

În cazul în care doriți debranșarea de la sistemul de termoficare din Bucureşti veți avea nevoie de o cerere completată cu toate datele personale și trimisă, așa cum spuneam, către Termoenergetica S.A. Cererea se găsește pe site-ul companiei, sau o puteți face trimițând un e-mail la adresa de pe site. În afară de cerere mai sunt necesare și alte documente. Conform datelor de pe site-ul companiei, pe care le găsiți aici.

La debranșare va fi nevoie ca un locatar să încheie un contract cu o firmă specializată, acreditată de Termoenergetica S.A. Asta în primă fază, ulterior compania va cere plata a unor taxe.

Prima este de 204 lei pentru verificarea dosarului și emiterea avizului de debranșare. A doua, în funcție de numărul de calorifere, este în valoarea de 100 de lei pe calorifer. Pe lângă aceste taxe, firmele care se vor ocupa de debranșarea de la sistemul de termoficare din Bucureşti, percep taxe cuprinse între 2.500 și 3.000 de lei, cu alte cuvinte vom ajunge undeva la 6.000 de lei cu totul.

Concluzie

Așadar, deși pare relativ simplu, iată că lucrurile nu sunt chiar așa cum am crede la prima vedere. Deși din ce în ce mai mulți bucureșteni își doresc debranșarea, costurile extrem de mari cam îi fac să bată în retragere. Nu mai punem în discuție și costurile ulterioare, de achiziție și montare a unei centrale termice, și aici costurile fiind extrem de mari. În cele din urmă, rămâne la latitudinea fiecăruia dacă va lua sau nu decizia de a se debranșa.