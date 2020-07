Un punct de atracție pentru investitorii din întreaga lume, o reprezintă Dubai-ul, fiind poziționat pe trei continente: Europa, Asia și Africa. În ultimii ani au fost lansate zeci de proiecte majore, de miliarde de dolari. Cel puțin câțiva ani de acum încolo, Dubai-ul va rămâne capitala investițiilor imobiliare.

Cât costă, de fapt, un apartament cu două camere într-o zona exclusivistă din Dubai

Achiziționarea unei proprietăți în Dubai, nu presupune achitarea unor costuri suplimentare, în afară de cele față de Autoritatea Funciare în valoare de maxim 1,5% din prețul de achiziție în momentul în care se încheie tranzacția.

Spre deosebire de alte state, cum ar fi Spania, unde cumpărătorii plătesc cu 10% peste prețul de achiziție, Dubai-ul are taxe foarte mici în ceea ce privește achiziția proprietăților.

Achiziționarea locuințelor în Dubai

În momentul vânzării sau închirierii, proprietățile din Dubai nu atrag impozit pe profit și nici impozit pe venit.

Companiile care se stabilesc în Dubai au parte de politici fiscale relaxante, din acest motiv, tot mai multe organizații mari sunt localizate aici. Cererea de locuințe de lux a crescut odată cu creșterea comunității de afaceri.

Valoarea contractului în cazul achiziționării unei locuințe în Dubai este fixată la nivelul pieței imobiliare din momentul semnării.

Piața imobiliară în Dubai

În Dubai, în anul 2006, a fost adoptată legea proprietății libere. Această lege le permite străinilor să achiziționeze proprietăți, fapt ce a dus la stabilizarea pieței imobiliare.

“Dubai lucrează ca o investiție, piața imobiliară fiind un succes uriaș. Prețurile proprietăților cresc anual cu 25%, iar chiriile cu 10%”, conform reprezentanților Dubai Investments, prima firmă din România specializată în consultanța investițiilor imobiliare în Dubai.

Printre atracțiile Dubai-ului

Unele dintre cele mai tehnologizate apartamente din lume se află în Dubai. Printre dotările cele mai întâlnite se numără:

living-ul rotativ

dormitoarele cu iluminat telecomandat.

Proiectul District One Review

Printre proiectele imobiliare lansate în Dubai se numără și District One Review. District One Residences este o colecție de apartamente cu una, două și trei dormitoare situate într-o comunitate închisă din districtul One Meydan. Districtul Meydan One este considerat a fi unul dintre cele mai luxoase dezvoltări din Dubai. Proiectul este situat chiar în spatele Downtown Dubai & Business Bay de-a lungul drumului Al Khail și este unul dintre proiectele semnate din Mohammad bin Rashid City.

Prețurile apartamentelor din Dubai variază, cum e și normal de altfel, în funcție de zonă și de proiectele de dezvoltare din care fac parte. Un apartament cu două camere în District One Review, costă 1,8 molioane AED, ceea ce înseamnă 2,1 milioane lei.