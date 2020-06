Cât costă, de fapt, o înmormântare în România. Sumele pe care trebuie să le scoți din buzunar

Pierderea unei presoane dragi este o durere. Tristul eveniment trebuie să se desfășoare, conform tradiției ortodoxe, în numai trei zile, un timp scurt pentru a jeli apropiatul. Iată ce cât te costă o înmormântare și ce trebuie să știi.

Cât costă, de fapt, o înmormântare în România

Dacă defunctul nu are loc de veci, trebuie să pregătești cel puțin 350 de lei pentru un loc minim de 3,90 m pătrați, concesionat pe perioadă de șapte ani. În funcție de cimitir, există posibilitatea de negociere. Pentru mai mult spațiu, prețul crește cu fiecare metru pătrat în plus. Există și posibilitatea ca spațiul să fie concesionat pe o perioadă mai mare și să fie reconsionat către moștenitorii legali.

După ce te-ai asigurat că defunctul va avea loc în cimitir, trebuie să te asiguri că vei plăti și o taxă de 5 lei pe metru pătrat în fiecare an.

Preotul

Preotul nu are voie să ceară bani pentru slujbele sau rugăciunile legate de înmormântare, iar dacă face asta, riscă să își piardă parohia. Dacă biserica pretinde bani pentru serviciile de înmormântare, conform BOR, acestea sunt de fapt ajutoare opționale pentru susținerea financiară a bisericii, pentru care trebuie să primești chitanță.

Groparul

Aici este diferența între sat și oraș. Direcția de Dezvoltare Servicii Publice a angajat gropari care sunt salariați la stat. Dacă înmormântarea de care te ocupi este la oraș, nu este nevoie să scoți bani din buzunar.

În schim, la sat, groparii sunt oameni care lucrează cu ziua și pot cere între 70 de lei și 150 de lei de persoană. Așadar, poți scoate din buzunar între 280 și 600 lei și ceva de mâncare, băut sau fumat.

Clopotarul și stegarul

Potrivit tradiției ortodoxe, vestea morții se împrăștie de la biserică. Clopotul va răsuna de mai multe ori câte 6 minute, începând cu vestea morții și până la pomana de șase săptămâni. Asta te va costa 50 de lei. Nici omul care va purta steagul nu face muncă voluntară, așadar el va costa între 20 și 50 de lei, în funcție de cât de apropiat îți este.

Cât costă sicriul

Prețul diferă în funcție de preferințele tale, dacă defunctul nu a cerut ceva specific. Cel mai ieftin pornește de la 400 de lei și poate fi din lemn de brad sau de fag. Unul de lux poate depăși 2000 de lei, este din nuc sau de tei, și poate ajunge și la 7000-8000 de lei (pentru cele din oțel). Dacă înmormântarea are loc vara, se poate închiria pentru 24 de ore un capac frigorific care costă între 150-200 lei.

Dacă optezi pentru cruce de marmură, prețurile pornesc de la 700 lei și pot ajunge la 2000 lei pentru cele cu modele sculptate. Cei mai mulți producători oferă transport gratuit.

Toaletarea, înhumarea, prețuri acte de înhumare

De cele mai multe ori, de toaletare se ocupă familia sau apropiații. Însă casele funerare oferă pachete pentru achiziționarea sicriului, care includ toaletarea, îmbălsămarea și actele de înhumare. Serviciul costă 500 de lei. Încălțămintea și hainele pornesc de la 300 de lei, până la ce sumă ești dispus să aloci. Accesoriile diferă în funcție de zona geografică a țării, vârstă, sex și statut social. Asta dacă vrei să ții cont de tradiții și să aloci un buget pentru fericirea defunctului în viața de apoi.

Pomana

Începând cu doliul pe care toți cei care vin să îl conducă pe defunct pe ultimul drum, până la prosoapele care se dau bărbaților să le prindă de braț și lumânările, prețul pornește de la 100 de lei și crește în funcție de numărul persoanelor. Fie că alegi pregătirea unei mese în curte, fie aranjezi o masă la restaurant, prețul de meniu clasic/persoană începede la 50 lei, pentru 2 feluri principale și sucuri.

Și coliva se vinde cu aproximativ 50 lei/kg, dacă nu știi să o prepari. Pentru pomenile următoare, de respectiv 3 zile, 9 zile, 40 zile, 3 luni, 6 luni, 9 luni, la un an, la fiecare sărbătoare a Morților și apoi în fiecare an, până la al 7-lea, tu poți decide cât, ce și cui oferi. Pentru serviciile de mai sus, există case funerare care au pachete complete sau parțiale, în cazul în care dorești să te ocupi personal de unele dintre aspecte.