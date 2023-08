Cât costă cazarea în pensiunea lui Nicolai Tand, din Maramureș. Mulţi străini ajung aici: ”Sunt un om simplu, fecior de tâmplar” EXCLUSIV

Vestitul bucătar Nicolai Tand a fost numit, ieri, cetățean de onoare al comunei Rozavlea, din Maramureș. În exclusivitate pentru Playtech Știri, el ne-a vorbit, cu emoție, despre evenimentul de suflet, dar și despre afacerile sale, localul din București și pensiunea din locul natal, la care a meșterit și singur: ”Mă pricep, doar sunt fecior de tâmplar!”.

Nicolai Tand este obișnuit cu camerele de filmare, însă, ieri, când a fost numit cetățean de onoare al comunei natale, de-abia a reușit să pronunțe câteva cuvinte de mulțumire, în fața celor adunați să-l felicite:

”Sunt un om simplu, de la țară. N-am fost niciodată atât de emoționat, cum am fost când am fost numit cetățean de onoare al comunei în care m-am născut. Eu am plecat din Rozavlea, dar Rozavlea nu a plecat niciodată din mine.

Aici sunt acasă, sunt al pământului. Am fost și plecat din țară, iar când trăiam la Paris, de Crăciun sunam pe toată lumea de acasă, ca să-i aud colindând. Plângeam de dorul de casă. Acesta a fost și motivul pentru care m-am întors în România, ca să fiu mai aproape de casă”, ne-a declarat Nicolai Tand, exclusiv pentru Playtech Știri.