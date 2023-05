Cât costă cazarea în complexul de 700.000 de euro al lui Dan Bittman: „Sunt mai scumpe în 2023”. De ce s-au plâns turiștii și ce măsuri a luat solistul Exclusiv

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a redeschis, pe 1 Mai, complexul său de sporturi nautice, situat pe malul Lacului Sulimanu, la aproape 50 de kilometri de București. În urma reclamațiilor făcute de unii turiști, în anii anteriori, cum că ar fi găsit gândaci în camere, că era prea frig noaptea și că apa de la duș era cam dubioasă, iată că celebrul patron a luat măsuri și a renovat toate căsuțele din lemn. Contactat de reporterul Playtech Știri, administratorul afacerii ne-a spus cât costă cazarea în complexul de 700.000 de euro al lui Dan Bittman, în 2023, dar și când vor avea locuri libere de muncă, pentru studenți.

Dan Bittman a intenționat, acum doi ani, să vândă afacerea

În urmă cu doi ani, în plină pandemie de Covid-19, Dan Bittman rămăsese fără nicio sursă de venit. Parcul de sporturi nautice, complexul lui Dan Bittman, nu îl putea redeschide, iar toate spectacolele i-au fost suspendate, conform restricțiilor aflate atunci în vigoare.

Se gândea chiar să scoată la vânzare acest loc de distracții, situat pe malul Lacului Sulimanu, inaugurat în 2017, și în care a investit aproape 700.000 de euro, bani câștigați din muzică.

Pe 30 aprilie 2023, Dan Bittman a organizat o petrecere de redeschidere a complexului, semn că încă mai speră ca această afacere să îi aducă profit. A stat la masă cu artiști renumiți, prietenii lui de-o viață, Tavi Colen, Mihai Mitoșeru și Romică Țociu.

A renovat toate căsuțele din lemn, în urma reclamațiilor făcute de turiști

Au fost modernizate toate căsuțele din lemn din complexul de 700.000 de euro al lui Dan Bittman, în urma reclamațiilor făcute de turiști. Aceștia s-au plâns, pe site-ul complexului, ba că seara e prea frig, în căsuțele din lemn, ba că au văzut gândaci și că apa de la duș este cam dubioasă:

„Niciodată n-am lăsat un review, mai ales unul prost. Baia este sub orice critică, apa este albă, e plin de insecte, mizerie în cameră, praf”, a scris o turistă. Altcineva a adăugat: „Căsuțe frumoase, dar baia este sub orice critică. Apa de la robinet curge maro și miroase a sulf”. Au fost însă și turiști mulțumiți de sejur: „Un loc minunat pentru iubitorii de Wakeboard, staf super ok și mereu în ajutorul clienților, echipamente de închiriat și prețuri ok”.

Cât costă cazarea în complexul de 700.000 de euro al lui Dan Bittman. Cu cât s-a scumpit cazarea, în 2023

Dan Bittman și echipa lui au făcut îmbunătățiri serioase, pentru sezonul 2023, dar, automat, el a fost nevoit și să dubleze prețurile, comparativ cu alți ani, când o cazare la bungalow costa 150 de lei pe noapte. Administratorul complexului ne-a îmbiat cu oferta pe 2023, explicând și care sunt noile prețuri în cât costă cazarea în complexul lui Dan Bittman: