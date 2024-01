Cât cere o formație să îți cânte la nuntă în 2024. Prețurile care i-au șocat pe români

Toată lumea resimte majorările de prețuri la orice, de la combustibil, alimente, facturi la utilități, până la servicii. O româncă a avut parte de șocul vieții sale când a auzi cât cere o formație să îți cânte la nuntă în 2024. Ea a cerut sfatul internauților pentru evenimentul pe care urmează să îl aibă în acest an, iar concluziile au fost de-a dreptul înspăimântătoare.

O româncă a cerut sfatul internauților pentru evenimentul pe care urmează să îl aibă anul acesta. Cei care vor să se căsătorească trebuie să pregătească totul din timp, mai ales că trebuie date avansuri și trebuie închiriate servicii și localul din timp.

Dacă în trecut o nuntă era un efort financiar pe care mulți erau dispuși să îl facă, anul acesta, cheltuielile întrec orice imaginație.

O femeie a povestit pe internet ce preț i-a cerut o formație pe care a vrut să o angajeze să îi cânte la nuntă.

Ceilalți internauți au sfătuit-o să se îndrepte spre un DJ, pentru că prețul este mult mai accesibil, iar atmosfera poate fi mult mai bună decât cea pe care o oferă o formație.

Dar în 2024, o nuntă a devenit un eveniment pe care puțini și-l mai pot permite din punct de vedere financiar, având în vedere cât de mult au crescut prețurile, de la încheierea unui local, la angajarea unei formații, flori, ținute, invitații și catering.

Pentru că nu știa dacă prețul este unul bun, o femeie a cerut ajutorul oamenilor de pe internet după ce a primit o ofertă din partea unei formații pe care voia să o angajeze în ziua nunții.

„Sunt paralelă cu prețurile și nu am idee cât costă. Am cerut o ofertă unei formații și prețul m-a cam șocat. Voi cât ați dat pe muzică pentru nuntă?, a întrebat ea.

Formația i-a cerut 6.000 de euro pentru DJ pe toată perioada evenimentului și 3 seturi de câte 56 de minute fiecare. În preț erau incluse luminile, sonorizarea și toate echipamentele tehnice.

Oamenii i-au răspuns spunând că prețul este aproximativ la fel peste tot.

„Nu sunt foarte familiară cu prețurile formațiilor, am fost la o nuntă în Constanța în 2023 și am înțeles că ar fi dat 5000 euro parcă, formație care a cântat de la început până la sfârșit, pauze doar când luau masa, plus ceva dansatoare de cabaret (2 sau 3 numere au avut fetele, au dansat și cu lumea, întrețineau bătrâneii).

Asta am auzit de pe acolo, nu am întrebat mirii. Pentru doar 3 prestații de mai puțin de o oră mi se pare în orice caz enorm. Pe aici cel puțin formația îți cânta toată noaptea. Noi pe dj botez sub 100 persoane am dat în jur de 1300 lei plus meniu”.