Maria Constantin are un tarif mai mic din cauza pandemiei. Artista a confirmat: ‘Am lăsat la preț’

Maria Constantin s-a văzut nevoită să își micșoreze tariful pentru evenimente. Vedeta se luptă cu anumite probleme aduse de pandemie în domeniul profesional, mai ales pentru că petrecerile de odinioară au suferit schimbări drastice.

Pandemia a schimbat total viețile artiștilor. Câțiva s-au îndreptat către alte domenii în momentul în care evenimentele s-au amânat, iar alții au scăzut tariful cerut la petreceri pentru a se asigura că o să aibă succes în continuare printre cei ce vor să se distreze și să asculte muzica preferată.

Maria Constantin a fost chemată pentru a întreține atmosfera în Italia, la o nuntă. Aceasta o să cânte aproximativ 8 ore pentru românii stabiliți peste hotare, dar nu a cerut foarte mulți bani pentru acest eveniment, chit că știe că alți artiști ajung și la 10.000 de euro pentru un program.

Vedeta a recunoscut că pandemia i-a schimbat stilul de viață, așa că nu se plânge pentru faptul că o să stea în picioare și o să cânte timp de 8 ore, mai ales pentru că în trecut petrecea zile întregi la evenimente. Mai mult, aceasta a redus din tariful cerut pentru o nuntă.

Maria Constantin își dorește ca oamenii să aibă parte de amintiri frumoase și în momentul în care trec prin perioade mai dificile, așa că a redus tariful. Aceasta speră să participe la cât mai multe evenimente, așa că nu o deranjează că primește mai puțini bani.

”Înainte cântam trei zile și trei nopți, acum mă vait pentru opt ore? Costă câteva mii de euro. Mai negociem, depinde de situație.

Eu am mai lăsat la preț, pentru că, consider că, până la urmă, oamenii își doresc și mai ales că a fost perioada asta dificilă acum, am zis că e ok, să avem mai multe, decât una pe lună.”, a zis Maria Constantin la Xtra Night Show.