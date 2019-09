Cât câștigă un arhiepiscop BOR: singura declarație de avere o să te enerveze la culme

Teodosie Petrescu este arhiepiscopul Tomisului și una dintre cele mai controversate figuri din Biserica Ortodoxă Română. În același timp, este singura înaltă figură din BOR care trebuie să completeze o declarație de avere.

Ca să ai o referință vizavi de performanța economică a BOR, ai în vedere că un arhiepiscop câștigă mai mulți bani decât președintele României. Aceste informații au devenit publice prin intermediul unei declarații de avere pe care Teodosie Petrescu trebuie să o completeze deoarece este director al unei școli doctorale. În rest, nimeni nu trebuie să-și dezvăluie averea, niciun ierarh și, cu atât mai puțin, patriarul României.

Documentul care are mari șanse să-ți acutizeze reticența față de afacerile Bisericii Ortodoxe Române a fost depus de arhiepiscopul Tomisului în luna iunie 2019. Cu alte cuvinte, datele sunt de actualitate. Dacă vrei să o analizezi în întreaga ei splendoare, o găsești pe site-ul Universității Ovidius din Constanța. Teodosie Petrescu este obligat să o completeze la intervale regulate de timp, deoarece ocupă funcția de director al Școlii Doctorale de Teologie din cadrul universității.

Declarația de anul acesta vizează performanța financiară a arhiepiscopului pe anul fiscal 2018. Aceasta trădează o perioadă foarte bună din perioada ierarhului. Pe lângă bani, el are un teren de 700 de metri pătrați în Techirghiol primit prin donație în 2014. În mod surprinzător, terenul lipsește din declarație de avere anterioară. La acesta se adaugă un al doilea teren de 2,6 hectare, pe care îl are în proprietare la Vatra Dornei, unde s-a născut. Acolo a ridicat un așa numit Complex Monahal, cu o bază de tratament, hotel, casă a pelerinului și o mânăstire. În acte, terenul are destinața ”pășune”.

Când vine vorba de bani, în conturi, arhiepiscopul Tomisului se laudă cu doar 117.000 lei. Are și două credite la bănci în valoare 144.000 de euro, dar nu este clar când au fost făcute creditele și pe ce perioadă de rambursare. Pentru că lipsesc din declarația de avere anterioră, mergem de la premisa că au fost dobândite în 2018.

Ultimul capitol din declarație este și cel mai interesant pentru că asociază cifre exacte ”valorii” unui arhiepiscop creștin ortodox din cadrul BOR. Cel mai probabil, aceleași valor se aplică și la ceilalți ierarhi de același rang. De la statul român, pentru poziția sa primește anual 161.064 lei sau aproximativ 13.422 lei pe lună. De la Universitatea Ovidius pentru funcția de profesor primește în plus 104.581 lei anual. La aceste cifre se adaugă funcția de director al școlii, pentru care mai primește 26.503 lei în fiecare an. Trăgând linie, pe lună, ierarhului îi intră în cont 24.345 de lei, pentru un total de 292.148 în anul fiscal 2018. Președintele țării se rezumă la doar 165.100 lei pe an.

Ca un scurt detaliu financiar, lui Teodosie Petrescu i-a crescut salariul anual în 2018 de la 114.372 la 161.064 lei. Tu de ce crește salarială te-ai bucurat în ultimele 12 luni?