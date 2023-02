Cât câştigă un angajat Dedeman. Salariul la care poate ajunge cu bonusuri și tichete de masă

Frații Dedeman fac angajări în această perioadă pentru mai multe magazine pe care le au în țară. Nu vă așteptați să îi găsiți la interviu pe fondatorii Dedeman, însă, dacă sunteți selectat, așteptați-vă la niște salarii rezonabile pentru România. Așadar, cât câştigă un angajat Dedeman și ce bonusuri primește.

Se fac angajări la Dedeman. Ce salarii se oferă

Cât câştigă un angajat Dedeman este întrebarea multor dintre români atunci când ajung prin magazinele Dedeman din toață țara.

De altfel, compania Dedeman are nevoie de forță de muncă în această perioadă în câteva orașe din țară, pe poziții foarte diverse.

Cei care vor să afle cât câştigă un angajat Dedeman trebuie să știe că în afară de salariații cu funcții de conducere, cel mai bine plătiți sunt vânzătorii și consultanții de vânzări. Acești salariați, cu tot cu bonusuri, ajung să câștige chiar și 5.000 de lei net pe lună.

Cât câştigă un angajat Dedeman cu program full-time

Conform informațiilor de pe siteul undelucram.ro, oferite de foști și actuali angajați ai magazinului de bricolaj, un consultant de vânzări angajat full time în Pitești, cu o experiență în domeniu de 3 ani, câștiga în aprilie 2019 un salariu lunar net de 4.120 de lei, plus un bonus de 1.000 de lei pe lună, tichete de masă de 330 de lei lunar și alte bonusuri în valoare de 1.400 de lei pe an.

De asemenea, un vânzător angajat full time într-un magazin din Galați, cu o experiență în domeniu de 6 ani, câștiga la nivelul lunii aprilie 2019 un salariu lunar net de 4.100 de lei.

Cât câștigă un vânzător Dedeman Pitești

Un vânzător Dedeman angajat full time în Pitești, având o experiență în domeniu de 6 ani, câștiga în aprilie 2019 un salariu lunar net de 2.700 de lei, un bonus de 700 de lei pe lună, tichete de masă de 300 de lei pe lună, plus alte bonusuri de până la 4.400 de lei pe an.

Spre exemplu, un consultant angajat full time în Roman, cu o experiență în domeniu de 10 ani, avea în martie 2019 un salariu lunar net de 2.400 de lei, plus un bonus de 1.000 de lei pe lună, plus tichete de masă de 300 de lei pe lună, plus alte bonusuri de 100 de lei pe lună.

Salariu de recepționer la Dedeman

Cei care mai vor să afle cât câştigă un angajat Dedeman trebuie să știe că un recepționer angajat full time, din Constanța, cu o experiență în domeniu de 5 ani, câștiga în luna martie a anului 2019 un salariu lunar net de 2.600 de lei și tichete de masă de 300 de lei pe lună.

Un vânzător angajat full time din Alba Iulia, cu o experiență în domeniu de 2 ani, câștiga în martie 2019 un salariu lunar net de 2.450 de lei, un bonus de 500 de lei pe lună, tichete de masă de 300 de lei lunar și alte bonusuri de 70 de lei pe lună.

De asemenea, un lucrător comercial angajat full time în București, cu o experiență în domeniu de trei ani, lua în februarie 2019 un salariu lunar net de 2.958 de lei.

Alte salarii din magazinele Dedeman

-dispecer angajat full time, în magazinele Cluj-Napoca, cu o experiență în domeniu de opt ani, câștiga în februarie 2019 un salariu lunar net de 3.007 lei, un bonus de 1.000 de lei pe lună și tichete de masă de 350 de lei pe lună.

-Un vânzător angajat full time, din magazinele din Craiova, cu o experiență în domeniu de nouă ani, avea în ianuarie 2019 un salariu lunar net de 3.000 de lei.

Cât câştigă un angajat Dedeman ca agent de securitate

-Un consultant de vânzări angajat full time, în magazinele din Suceava, cu o experiență în domeniu de 15 ani, avea un salariu, în ianuarie 2019, lunar net de 3.000 de lei, un bonus de 1.000 de lei pe lună și tichete de masă de 300 de lei.

-Un agent de securitate incinte, angajat full time în magazinele din Ploiești, cu o experiență în domeniu de 14 ani, câștiga în ianuarie 2019 un salariu lunar net de 1.700 de lei, un bonus de 1.000 de lei pe lună și tichete de masă de 330 de lei lunar.

Nu în ultimul rând, Dedeman face angajări în magazinele sale din Bârlad și Cluj Napoca.

Locurile de muncă disponibile sunt:

-casier

-consultant de vânzări

-agent de securitate incinte

-stivuitorist

-dispecer în magazin

-recepționer marfă

-referent livrări.