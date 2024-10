Cât câștigă Irina Fodor la Asia Express 2024. Salariul pe care-l primește faimoasa prezentatoare TV

Condițiile în competiția de la Antena 1 sunt destul de dificile. Atât echipa, cât și concurenții se confruntă cu un parcurs lung și provocator pe parcursul celor 45 de zile de filmare. Pe parcursul acestui traseu, pot apărea situații imprevizibile și întâmplări neprevăzute. Concurenții și echipa de filmare simt dorul de casă și greutățile întâmpinate. Cât câștigă Irina Fodor la Asia Express 2024!

Mai mulți utilizatori au vrut să știe care sunt salariile cameramanilor și ale prezentatoarei emisiunii. În acest sezon al emisiunii Drumul Zeilor, Irina Fodor ar avea un salariu de 25.000 de euro. Pe lângă cariera sa în domeniul televiziunii, soția lui Răzvan Fodor își desfășoară și o activitate online. Așadar, pe lângă aparițiile sale pe micile ecrane, vedeta este și influencer.

Într-un interviu recent, ea a fost întrebată despre sursele sale principale de venit. Soția lui Răzvan Fodor a fost foarte deschisă și a menționat că eforturile și dedicarea ei îi aduc câștiguri în toate domeniile în care activează.

Irina Fodor a mărturisit că, prin muncă, se pot obține venituri substanțiale atât din televiziune, cât și din mediul online. Ea subliniază importanța de a trata cu seriozitate fiecare proiect și de a-l finaliza cât mai bine posibil, fie că este vorba despre activități online sau la TV.

Soția lui Răzvan Fodor și-a amintit că, în ultimul an de facultate, a participat la o probă pentru a deveni prezentatoare de știri sportive, având zero experiență și nereușind să obțină postul. Deși a fost dezamăgită atunci, consideră că destinul i-a rezervat alte oportunități, iar ceea ce face acum îi se potrivește mult mai bine.

„Cred că eram ultimul an la facultate când am dat o probă pentru prezentatoare de știri sportive. Aveam zero experiență, evident că nu l-am luat. Știu că atunci am fost destul de amărâtă, dar destinul avea alte planuri pentru mine, când aveam să fiu pregătită. Iar ce fac astăzi mi se pare că mi se potrivește mult mai bine”, a mai adăugat soția lui Răzvan Fodor.