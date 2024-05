Cât câștigă directoarea din ”Liceenii” din reclame la 83 de ani? Cristina Deleanu: ”Muncă multă, dar merită banii!”. Ce pensie are? EXCLUSIV

Marea artistă Cristina Deleanu a cunoscut celebritatea cu rolul directoarei, din ”Liceenii”. La 38 de ani de la premiera filmului de succes, actrița ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre activitatea ei, încă intensă, la vârsta de 83 de ani: ”Nu stau degeaba!”. Ne-a povestit și cât a muncit pentru recenta reclamă la un celebru lanț farmaceutic.

Vă mai amintiți de distinsa actriță Cristina Deleanu, directoarea din ”Liceenii”, cea care, cu o mare diplomație, intervenea în scandalurile dintre Isoscel și Socrate, profesorii aflați mereu în dispută? Marea artistă ne-a vorbit despre recenta reclamă făcută la un celebru lanț farmaceutic, în care își expune chipul ușor de recunoscut, semn că și-a păstrat cochetăria și odată cu trecerea anilor:

”Reclama a fost foarte bună, dar e pe muncă foarte multă, am muncit două zile, câte 10 ore în fiecare zi. Merită banii, într-un fel. Mă bucur că a fost bine realizată, profesionist. Și sunt încântată că vorbește lumea despre reclama asta, care este și prin mall-uri. Mulți se opresc preț de câteva secunde când îmi văd chipul în poză și mă admiră cu nostalgie. Reclama va fi și la televizor, am și filmat zilele astea”, a menționat Cristina Deleanu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Cristina Deleanu ne-a dezvăluit și motivul real care a determinat-o să renunțe la scenă, să mai joace în piesele de teatru, după îndelungata activitate artistică, în care a interpretat zeci de roluri, alături de alte celebrități ale vremii:

”Teatru nu mai e, nu mai fac, nu mai urc pe scenă. Vă spun și de ce. La teatrul de bază nu mai sunt, m-am pensionat, iar la cel particular nu mai pot, vreau să mă și menajez, într-un fel. După 60 de ani de teatru e suficient”.

Cristina Deleanu susține însă că nu s-a retras definitiv din showbiz, dimpotrivă, chiar are o activitate intensă. Ne-a vorbit despre toate colaborările care i-au mai adus un ban în plus la pensie, despre care a menționat, într-un recent interviu tv, că este de peste 2.000 de lei:

Am filmat și pentru un episod din ”Lecții de viață”, de la PRO TV, aștept să se difuzeze, interpretez acolo un personaj mai special. După cum vedeți, n-am stat degeaba, am activitate atât cât se mai poate”, a mai adăugat celebra actriță din seria ”Liceenii”, unul dintre cele mai difuzate filme din istoria cinematografiei românești.

Artista Cristina Deleanu a dezvăluit și câți bani primește cu rolul din ”Liceenii”, din drepturile de difuzare:

”Nu contează cât am pensia, am din ce trăi. Eu și soțul meu, actorul Eugen Cristea, nu am fost niște oameni care să cheltuiască. N-am risipit banii decât pe călătorii. Nu avem vapor sau case cu piscină.

Din seria ”Liceenii” primesc drepturi de difuzare în jur de 1.000 de lei anual, de la CREDIDAM, uneori îi mai las acolo ca să se strângă pe o perioadă mai lungă. Din ei îmi iau cărți și mai mergem într-o vacanță…Mai ținem de bani, dar când ești foarte sărac nu se poate, din ce să pui deoparte?”, menționa Cristina Deleanu, în exclusivitate pentru Ego.ro.