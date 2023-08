Cât au costat ținutele purtate de Carmen și Klaus Iohannis la ceremonia de Ziua Marinei. Avem prețurile: ”De bun-simț” EXCLUSIV

Prima Doamnă Carmen Iohannis a atras toate privirile, astăzi, de Ziua Marinei, la festivitățile organizate la Constanța. Designerul vedetelor, Florin Burescu, a analizat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ținuta vestimentară a cuplului prezidențial, cu plusuri și minusuri. Am aflat și cât costă.

La vârsta de 62 de ani, Carmen Iohannis a trecut la un alt nivel, din punct de vedere stilistic, renunțând la rochiile cloș și scurte și adoptând o ținută potrivită vârstei, dar și statului ei. Decizia este și pe placul designerilor, care adesea i-au criticat alegerile vestimentare. Iată ce spune designerul vedetelor, Florin Burescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Florin Burescu, designerul vedetelor, a analizat ținuta lui Carmen Iohannis, purtată, astăzi, la Constanța, de Ziua Marinei.

Aparent, ea este ușor de îmbrăcat, dar, din cauza înălțimii, trebuie tu, ca designer, să știi să alegi proporția corectă, din punct de vedere stilistic. Deși am văzut-o pe Carmen Iohannis purtând des acest model de încălțăminte, la această ținută, de astăzi, i s-a potrivit cel mai bine, un model demn de un astfel de eveniment”, ne-a mai precizat Florin Burescu.

”Îmi place lungimea rochiei lui Carmen Iohannis, centura îi subliniază talia, nu mai există acele modele de rochii cloș, nu mai există acele crețuri, din jurul taliei, care-ți dădeau impresia că are burtică. Carmen Iohannis are o siluetă foarte frumoasă.

Și Klaus Iohannis, președintele țării, a fost lăudat de creatorul de modă.

”În ceea ce-l privește pe Klaus Iohannis, el, ca de fiecare dată, a purtat un costum impecabil. Lui i se potrivește cam orice, e foarte ușor de îmbrăcat, are o alură atletică, nu este cocoșat, nu are burtă, este înalt, are prestanță”, ne-a mai spus Florin Burescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.