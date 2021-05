Cât au costat-o operațiile estetice pe Alina Vidican. A investit o avere pentru această transformare uluitoare

Aina Vidican a simțit de-a lungul timpului să facă unele schimbări estetice. Fosta soție a lui Cristi Borcea a dat o avere pe intervenții. Cât a plătit pentru a-și face pe plac și despre ce modificări e vorba?

Suma pe care a cheltuit-o Alina Vidican pe intervenții estetice

Alina Vidican a fost cunoscută sub imaginea unei dive rebele brunete, care nu se teamea să se expună public. Acum imaginea ei duce spre o păpușă barbie – blondă și parcă atingând perfecțiunea.

Această schimbare a fost destul de costisitoare pentru fosta soție a cunoscutului afacerist care a cheltuit o avere pe intervenții. A trecut mai bine de un deceniu de la divorțul de Cristi Borcea, iar acum imaginea ei nu mai are aproape nicio treabă cu cea din anul în care mergea la brațul actualului partener al Valentinei Pelinel în drum spre altar.

Blondina a decis să facă o schimbare uriașă, așa că după separarea de cea care a făcut-o mamă s-a mutat în Miami unde se ocupă de restaurantul fostului soț care se află într-o zonă de fițe a orașului din Florida.

Ea a împlinit 37 de ani pe data de 24 martie și a serbat simplu în Statele Unite ale Americii alături de băiatul și fiica pe care îi are din mariajul anterior. Până la vârsta de 35 de ani, Alina și-a făcut cel puțin cinci intervenții estetice.

Concret, este vorba despre: silicoane, rinoplastie, operație la buric din cauza celor două nașteri, și și-a injectat pomeții, dar și buzele, potrivit viva.ro, citat de cancan.ro. Pe toate acestea pe care le-a realizat la cabinetele celor mai buni medici ale Americii vedeta a plătit pe măsură – 40.000 de euro.

Obligația pe care o au fostele partenere ale afaceristului

“Da, am lovit! Dar atunci cu Alina nu s-a întâmplat nimic. Ea și Mihaela veneau împreună, se înțelegeau foarte bine. Sunt prostii și fabulații. Pe Alina am lovit-o în alt context, da, dar nu cât am fost în penitenciar”, a declarat fostul patron de la Dinamo, după ce a fost întrebat dacă a fost agresiv cu vreo femeie.

“Nu! Cum să le cumpăr?! Pentru ele există Dumnezeu și eu! Uite acum la Covid: dacă nu ai oxigen, nu poți respira! Eu sunt oxigenul pentru ele. Ele să-și vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul”, a detaliat actualul soț al Valentinei Pelinel în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a surprins multe astfel de mărturii neștiute despre viața controversatului afacerist.