Alina Vidican, surprinsă pentru prima oară în compania unui bărbat după divoțul de Cristi Borcea

În 2016, în timp ce se afla în închisoare, Cristi Borcea divorța de Alina Vidican. După divorț, Alina Vidican pleca în America pentru o perioadă, ulterior revenind în țară. Pentru o perioadă nu s-a mai știut nimic de blondă. Acum, însă, și-ar fi făcut apariția în public, dar nu singură, ci în compania unui posibil nou partener.

Nu se aștepta nimeni la divoțul dintre Cristi Borcea și Alina Vidican, în urmă cu cinci ani. După divorț Borcea avea să se recăsătorească cu Valentina Pelinel care i-a adus pe lume și trei copii. De cealaltă parte, Alina Vidican pleca în Statele Unite ale Americii, unde a stat o perioadă de timp. Ulterior a revenit în țară, iar acum internauții ar fi văzut-o la brațul unui posibil nou partener.

Blonda focoasă a publicat pe rețelele de socializare câteva poze în care apare alături de un bărbat misterios, dar care arată și foarte bine. Pentru moment nu se știe cine este bărbatul care apare alături de Alina Vidican. Focoasa blondă, Alina Vidican, se ocupă de buna creștere a celor doi copii, Alexandru şi Gloria, care se află alături de blondină.

După cinci ani de căsătorie, după ce Cristi Borcea era încarcerat, a venit bomba momentului. Cei doi aveau să diverțeze, iar Alina Vidican rămânea cu cei doi copii, Alexandru şi Gloria. Plecată în America, Alexandru şi Gloria s-a ocupat de un restaurant cu specific românesc, lucrurile mergând bine pentru blonda proaspăt divorțată.

Situația dintre cei doi a fost una complicată, lucru pe care de altfel Borcea îl recunoștea la Kanal D, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Afaceristul a recunoscut că a fost cu Valentina Pelinel, încă din timpul căsniciei cu Alina Vidican, și că decizia de a divorța a venit ca urmare a acestei situații.

”De cand am vazut-o a doua oara, am zis ca va fi cu mine si va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea. Chiar daca m-am insurat cu Alina. Nu i-am cerut sa puna capat casniciei, era intr-o relatie care scartaia de foarte multi ani.

Ne-am placut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. Cand am intrat in inchisoare i-am zis ca are apartament in New York, sa se duca. Mi-a zis ‘indiferent cat stai, nu pot sa traiesc fara tine, vreau sa lupt pentru tine, raman aici. nu ma intereseaza nimic, stau dupa tine.”, povestea Cristi Borcea.