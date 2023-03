Cât a slăbit Mihai Trăistariu în 2023. Dieta pe care a folosit-o: ‘Am învățat de la o fostă iubită EXCLUSIV’

Mihai Trăistariu își pregătește corpul pentru vară! Artistul este din ce în ce mai focusat să slăbească după ce s-a îngrășat 20 de kilograme în timpul pandemiei. Se pare că după ce a luat în greutate, artistul a avut câteva probleme de sănătate, iar acesta este motivul care l-a făcut să slăbească cât mai rapid!

Pentru a slăbi, artistul nu a ales cea mai sănătoasă cale. A luat exemplul fostei iubite și a apelat la înfometare. Mihai susține că nu ar fi avut răbdare să slăbească prin diete și regim alimentar.

„M-am apucat de slăbit. Am început să fac sală. Cam șase zile nu am mâncat nimic, am băut doar apă, dar acum mănânc o masă pe zi. Am avut o iubită care slăbea doar prin înfometare și am ținut minte de la ea. Altfel nu aveam răbdare să slăbesc prin diete. Iată că în trei luni am slăbit 10 kilograme, dar tot mai am puțînă burtică. Am 62 de kilograme și vreau să ajung la 58, deci mai trebuie să slăbesc patru kilograme” a mai declarat artistul pentru Playtech Știri.