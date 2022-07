Cât a plătit o româncă pentru o ciorbă de pește în Grecia: „Am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena”

Până la declanșarea pandemiei, dar și după ridicarea restricțiilor, Grecia a fost și este în mare parte căutată ca o destinație turistică în ambele sale variante. Turiștii aleg, atât partea continentală, cât și insulele sale celebre. Serviciile de turism reprezintă aproximativ 70% din PIB-ul total. În multe locuri, Grecia se confruntă cu supra-turismul. Acest aspect aduce mai multe consecințe problematice în plan economic, social și de mediu. Dar, iată că anul 2022 aduce mai multe probleme, iar turiștii, cel puțin românii, se plâng pe rețelele de socializare. În ultima perioadă un număr important de turiști români spun că în stațiunile elene condițiile sunt proaste. La fel și prețurile la mâncare, și chiar calitatea acestora. Este și cazul unei alte turiste din România. Într-o postare pe rețelele de socializare, internauții au aflat cât a plătit o româncă pentru o ciorbă de pește în Grecia.

Turismul în Grecia pentru vara anului 2022 este amenințat de lipsa de personal și de creșterea în spirală a costurilor energiei, au avertizat oficialii. Turismul este industria-cheie a Greciei, care furnizează un sfert din venitul național al Greciei. Un număr record de turiști este așteptat în acest an ca urmare a ridicării tuturor restricțiilor legate de coronavirus.

Cu toate acestea, operatorii au avertizat că industria turismului din Grecia are în prezent un deficit de peste 50.000 de persoane. Este vorba, în principal, de personal de bucătărie și servicii. Dar asta nu justifică cu nimic condițiile de cazare din anumite stațiuni, și nici prețul și calitatea produselor alimentare, sau a mâncării.

Recent vorbeam de condițiile insalubre de cazare dintr-un hotel de 5 stele din Turcia. Acum a venit momentul să vorbim de ce se întâmplă în Grecia, cel puțin din punct de vedere al prețurilor și a calității mâncării. Pe grupul de Facebook „Forum Lefkada”, internauții au aflat cât a plătit o româncă pentru o ciorbă de pește, totul fiind o adevărată țeapă.

O turistă din România și-a ales un sejur în stațiunea Lefkada din Grecia. Femeia povestește că odată ajunși la taverna Elena, din stațiune, au decis să mănânce o ciorbă de pește. Încă de la bun început lucrurile au fost neclare, având în vedere că în menu nu era specificat prețul.

La terminarea felului de mâncare, a venit și nota de plată, iar românca era obligată să plătească 18 euro. Dacă ținem cont de cursul valutar, constatăm că a plătit 89 de lei pentru o ciorbă de pește, în condițiile în care ar fi trebuit să plăească între 2 și 5 euro.

„Îmi pare rău pentru voi dragilor. Dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț.

Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe grupul de Facebook, Forum Lefkada.