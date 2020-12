Cât a costat-o pe Raluca Pastramă minciuna pe care a spus-o despre Pepe

Scandalul dintre Pepe și Raluca Pastramă a atins cote înalte, la mijloc făcându-și loc și subiecte precum trădare, minciună, infidelitate, dar și persoane care se aliază cu acestea în lupta ce urmează a se contura, în viitorul apropiat, la tribunal. Un lucru a luat prin surprindere pe toată lumea: Raluca l-a acuzat de violență pe încă soțul ei. Femeia a cerut ordin de restricție împotriva acestuia. A renunțat în doar câteva zile, însă, la eliberarea respectivului ordin, fără să-și motiveze decizia. Astfel, procesul s-a încheiat înainte de a începe, lucru care a obligat-o pe Raluca să plătească cheltuielile de judecată.

Raluca Pastramă l-a acuzat pe Pepe de faptul că a bătut-o de față cu cei doi copii ai lor, în cadrul Complexului Sportiv Dinamo, acolo unde ea se dusese cu micuțele lor la tenis. A cerut ordin de restricție. Între timp, a anulat această cerere. Cei doi soți s-au întâlnit la tribunal, în data de 24 noiembrie, pentru a lămuri această problemă.

„Să-și dea masca jos, să vedeți ce pumn în gură i-am dat. Nu a existat așa ceva!”, a spus Pepe, în ziua cu pricina, aflat în fața tribunalului, după ce a depus o contestație împotriva restricției solicitate de soție.

„Dacă ar fi existat vreo violență, ar fi fost dovedită astăzi. De asta am tăcut! Am vrut să vedeți cât e de frumoasă la față, că nu are nimic. Neavând nimic, și-a retras plângerea. Nu s-a întâmplat niciun act de violență. S-au încercat să se construiască niște probe pentru divorțul ce urmează. Nu au putut fi construite”, a mai spus acesta.