Cât a costat nunta lui Dani Oțil, de fapt. Suma e mică rău, nu-i de mirare că a făcut o avere cu nunta!

Dani Oțil a fost a fel de trasparent cum și-a obișnuit fanii. Cât a costat nunta celebrului prezentator de la ‘Neatza cu Răzvan și Dani’? Chiar și colegii de platou care au participat la eveniment au rămas surprinși de suma mică pe care a achitat-o la final.

Cât a costat în total nunta lui Dani Oțil?

Matinalii de la Antenă i-au făcut o surpriză unei tinere urmăritoare din Galați. Aceștia au contactat-o telefonic pentru a-i ura la mulți ani. Discuția dintre fată și prezentatori a adus în prim-plan și suma achitată de Dani pentru nunta cu Gabriela Prisăcariu.

Concret, adolescenta abia împlinise vârsta de 18 ani, iar matinalii au întrebat-o de petrecere. Curioși din fire, moderatorii i-au cerut să spună prețul total al unui astfel de eveniment. Ea a răspuns că a tras linia în dreptul a 4.000/ 5.000 de euro.

Ulterior, Răzvan Simion și-a cam pus mâinile în cap numai la gândul că fiica sa se apropie cu pași repezi de această vârstă, iar mai apoi Dani a mărturisit că a dat puțin mai mult pe nunta sa. Amintim că ziua cea mare a avut loc la restaurantul pe care sportivul îl deține în Capitală unde au venit 42 de invitați, totul fiind organizat extrem de intim.

‘Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n.r. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?’, a declarat Dani Oțil, în direct în show.

Nicolae Tand le-a făcut o surpriză și a gătit gratis, iar sala în care s-a desfășurat totul era a sa. ‘A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii‘, a povestit Răzvan Simion.

‘‘Am avut niște gratuități’

‘Am avut niște gratuități. Bucătarul a venit gratis, sala nu am plătit-o. 6.000 de euro m-a ajuns. Ce mă bucur că am băiat. La majorat nu-i trebuie cine știe ce rochii, iar la 18 ani îi dau direct mașina mea’

Dani Oțil (Sursa: emisiune ‘Neatza cu Răzvan și Dani’

”M-a certat maica-mea ca nu am avut sarmale la nunta. Păi cine putea sa mai faca sarmale sambata, cine sa le mai impatureasca?”, a mai spus vedeta de la Antena 1 care urmează să devină tătic în foarte scurt timp.