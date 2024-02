Cât a avut de suferit Olga Bălan, actrița cu cel mai mare bust din România! De ce a luat decizia de a se opera, la fel ca Simona Halep EXCLUSIV

Olga Bălan, actriță și solistă, a cunoscut celebritatea, în urmă cu 29 de ani, cu rolul Zizi din comedia ”Paradisul în direct”, unde, de altfel, și-a etalat și superbii sâni naturali. Artista ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, de ce a fost nevoită să recurgă la operația de micșorare a bustului, aceeași intervenție chirurgicală la care a apelat, cândva, și Simona Halep.

Olga Bălan, năbădăioasa actriță din comedia ”Paradisul în direct”, susține că, așa cum arăta la acea vreme, la sfârșitul anilor 90, blondă și cu sânii imenși, naturali, avea un fantastic lipici la bărbați. Însă, bustul generos, cel mai impozant din showbiz, avea să îi aducă și o serie de necazuri, pe plan medical:

Am jucat în film alături de actori mari, precum Alexandru Arșinel, Tamara Buciuceanu, Tania Budi, Loredana Groza și am beneficiat de o premieră ca la Hollywood!”, ne-a dezvăluit Olga Bălan, despre pelicula cinematografică de succes, care avea să îi aducă notorietatea, în lumea filmului.

Actriță și solistă, Olga Bălan ne-a dezvăluit motivul pentru care a decis să facă o operație de micșorare a bustului, în 2008, la o clinică din Italia. Am aflat și cât a avut de tras, de pătimit, după externare, cu ce dureri puternice s-a confruntat o vreme:

”Avem bustul mult prea mare. La 120 de centimetri este deja prea mult. Medicii și asistentele din Italia parcă nici nu voiau să mă opereze, se mirau ce sâni frumoși am!

Însă, am avut și mult de tras, din cauza lor. Mă durea foarte tare coloana, nu mai puteam respira, aveam mari probleme medicale, așa că am decis să mă operez. Ce dureri teribile am avut, însă, după aceea! Cât de tare doare o astfel de operație, ceva cumplit a fost pentru mine!

Dacă știam, nu o mai făceam, categoric! De la 120 de centimetri, cât aveam inițial, am ajuns la vreo 95 de centimetri, în bust, în urma operației”, ne-a mai menționat Olga Bălan, exclusiv pentru Playtech Știri.