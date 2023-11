Olga Bălan muncește de 27 de ani în Italia. Prin câte suferințe a trecut frumoasa actriță din „Paradisul în direct”: „În România eram un nume, acolo eram un nimeni” EXCLUSIV

Actriță și solistă, Olga Bălan ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cât de greu i-a fost să se acomodeze în Italia, ca artistă, dar și cât de complicat a fost să-și facă acolo prieteni de suflet.

Locuiește de 27 de ani în țara de adopție, a obținut și cetățenia italiană, însă, tot în București, unde revine adesea, pentru contracte, se simte cel mai bine. Confesiunile ei, despre viața departe de țară, sunt impresionante.

Cine a convins-o pe Olga Bălan să se mute în Italia: ”Suferea după mine”

Olga Bălan are un CV impresionant, ca artistă. În Italia, unde locuiește de 27 de ani, a fost și vedetă tv, și actriță, dar și solistă. În toate fotografiile o vedem radiind de bucurie, ca o adevărată divă, numai că, în spatele acestui zâmbet, de Hollywood, artista are o poveste tristă de viață.

S-a adaptat cu mare greutate în această țară, în care sute de mii de români au venit, după Revoluție, în speranța unei vieți mai bune:

”Prima dată, eu m-am oprit la Napoli, la mama mea, care a fost plecată si căsătorită acolo. După trei săptămâni, am fugit, am revenit la București, pentru că nu-mi găseam locul în Italia. Totuși, cum mama suferea după mine, am hotărât să mai plec încă o dată în Italia, iar atunci am decis să rămân”.

Olga Bălan: ”În România eram un nume, când am ajuns în Italia eram un nimeni”

Marele vis al artistei Olga Bălan era să prindă un loc în televiziune. Însă, dacă în România era o răsfățată a publicului, căci o știa o țară întreagă, din teatru și din filme, inclusiv din ”Paradisul în direct”, iată că, odată ajunsă în Italia, s-a trezit că, pentru ei, ea era doar o anonimă. Și, recunoaște că a durut:

”Am vrut să ajung în televiziune, dar pentru asta am muncit de 4-5 ori mai mult decât italienii, ca să demonstrez capacitatea mea. Era foarte greu, mai ales că în România eram un nume, eram actriță la Teatrul Constantin Tănase, din București, era totul facil, cântam peste tot, eram și în TVR, aveam apariții, videoclipuri. Am plecat din țară când aveam o situație extraordinară, ca artistă. Când am ajuns în Italia, eram însă un nimeni, a trebuit să o iau de la zero, să muncesc și să demonstrez că sunt un om valoros, ceea ce nu a fost deloc ușor. Nu a fost simplu, mulți n-ar fi rezistat”.

”Studiam câte 3 ore pe zi italiana”

Olga Bălan a studiat enorm, pentru a putea obține contracte în Italia. Și-a angajat profesor de italiană și mare parte a timpului o dedica studiului. Era hotărâtă să demonstreze că poate să răzbată, și în țara de adopție, în lumea artistică:

”A trebuit să mă pun cu burta pe carte, studiam câte 3 ore pe zi de italiană și de napolitană. După succesul avut cu un superb concert la Napoli, eu tot nu m-am regăsit în acest oraș, cu toate că am învățat cât n-am învățat în toți anii. Napoli este de o frumusețe unică, acolo sunt foarte mulți artiști extraordinari, de la care poți să iei câte ceva, să înveți, sunt artiști adevărați. M-am regăsit însă la Roma, unde se face televiziune, am și reușit, m-am integrat”, a mai adăugat ea, exclusiv pentru Playtech Știri.

Despre suferința trăită în Italia: ”Am fost foarte nefericită”

Olga Bălan susține că, în ciuda tuturor problemelor, cu care s-a confruntat în Italia, a găsit mereu puterea să o ia de la capăt, să se reinventeze. Nu a clacat, precum alți colegi de breaslă, a găsit soluții, a învățat să fie o luptătoare, ca să își poată câștiga existența:

”Vreau să spun, din experiența mea, că eu am fost foarte nefericită, foarte mult timp. Ca să schimb situația, mă gândeam ce trebuie să fac și ce să schimb în viața mea. Era o dublă suferință, că sunt departe de casă, dar și că nu eram considerată artistă, nu mă cunoștea nimeni, dar eu am luptat. Am o chestie a mea, schimb locul, schimb norocul! Dacă văd că ceva nu funcționează și mă nemulțumesc oamenii, ori locul, că nu merg lucrurile, din punct de vedere artistic, imediat am schimbat. Nu m-a ținut nimic țintuită în locul respectiv. Chiar dacă ai casă, undeva, poți spune: ”Du-te, încearcă și alte lucruri!”.

Cu greu și-a făcut prieteni: ”La Napoli, oamenii sunt mult mai calzi”

Olga Bălan, aflată în prezent în România, se va întoarce în Italia, de Sărbători, fiind invitată să susțină un recital. Se va întâlni la acel eveniment și cu câțiva prieteni dragi, pe care recunoaște că și i-a făcut cu mare greutate, căci nu este deloc ușor să intri în sufletul italienilor:

”De Sărbători, eu și logodnicul meu, Dragoș, plecăm în Italia, unde voi cânta la un eveniment privat. Voi fi cu prietenii de calitate, de o viață, care mă doresc. Prietenii aceștia eu am reușit să îi am și să fie aproape de mine după foarte mult timp, e greu în străinătate să reușești să intri în sufletul oamenilor. Mi-a luat ceva timp, ca să am un cerc de prieteni. Pot spune însă că, la Napoli, oamenii sunt cu mult mai calzi și te apreciază, te ajută, imediat, ca în România, dacă nu ai o ceapă, îți împrumută, la nevoie. De ce nu m-am stabilit la Milano? Oamenii sunt mult mai distanți, au pierdut un pic din căldura sufletească, de a sta unii cu alții, de a bea o cafea împreună, de a-și dedica unul altuia timp”.

”Chiar dacă ai cetățenie, tot un străin rămâi!”

Olga Bălan are, deopotrivă, contracte în lumea artistică, atât în România, cât și în Italia, ca solistă și actriță. Nu a decis să revină definitiv în țara natală, chiar dacă, și acum, după 27 de ani, de ședere în Italia, se simte, uneori, tot un străin:

”Nu m-am întors definitiv în țară, sunt între Italia și România, sunt 27 de ani de Italia, nu am mai numărat… În tot acest timp, am păstrat însă o legătură strânsă cu țara mea. Eu sunt și cetățean italian, am observat însă că, chiar dacă ai cetățenie, tot un străin rămâi, pe undeva am simțit-o și eu. Nu este deloc plăcut”.

Care este situația artiștilor, în Italia, dar și în lume, după pandemie: ”S-a dus totul în cap!”

Artista susține că, după pandemia de Covid-19, care a debutat în urmă cu trei ani, situația artiștilor, în Italia, dar și în întreaga lume, este tot mai grea. Olga Bălan recunoaște că este o perioadă problematică:

”Eu consider că, după pandemie, situația s-a nenorocit, s-a dus totul în cap, este foarte greu din punct de vedere artistic, ca artiștii să lucreze, am simțit și eu, pe pielea mea. Dar, mulțumesc lui Dumnezeu, așa, mult, puțin, merg înainte. Dar ceea ce spun eu e că lucrurile nu mai funcționează ca înainte”, ni s-a mai confesat Olga Bălan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Olga Bălan a lansat videoclipul ”Nostalgia”, în care apare și logodnicul ei, Dragoș

Olga Bălan ne-a vorbit și despre noul ei videoclip, pentru piesa ”Nostalgia”, a lui Alberto Costa, în care apare și logodnicul ei, Dragoș, expert în fotografie și în video. Scenariul și regia au fost realizate de Olga Bălan și de viitorul soț:

”Filmările au avut loc în Roma, apoi în Toscana, sunt extraordinare, realizate la mare, unde vin toate VIP-urile din Italia. Ne bucurăm că am reușit să îl scoatem, noi l-am mai filmat și acum doi ani, dar am pierdut tot materialul. Lucrasem atunci și filmasem cu un alt partner, până la urmă am decis să joace Dragoș. Este o piesă tristă, nu prea a vrut, ca să nu fie cu ghinion, se temea că ne vom despărți. Dar i-am zis că povestea noastră nu are legătură cu videoclipul. Și a acceptat…”.

A jucat rolul unei guvernante, într-un film italian

Olga Bălan a jucat pe scena Teatrului de revistă ”Constantin Tănase”, din București, și a cântat cu succes pe scena Festivalului de la Mamaia.

În 1995, rolul din comedia ”Paradisul în direct” i-a adus notorietatea. În cei 27 de ani, în care a locuit în Italia, ea a fost invitată adesea la show-urile posturilor de televiziune Rai și Mediaset. Dar a jucat și în filme pentru marele și micul ecran, inclusiv în producția ”Bine aţi venit în casa Esposito!”, în care interpretează rolul unei guvernante. O cheamă, în film, ca în realitate, pentru că regizorului i-a plăcut foarte mult ideea.

Deși, în Italia, Olga Bălan a primit numeroase roluri, iată că în România nu a mai fost ofertată de niciun regizor de film, spre marea ei dezamăgire…