Este incredibil cât a ajuns să coste un litru de ulei în Kaufland România. Clienții au crezut că nu văd bine. Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a anunțat, prin intermediul unei postări pe pagina socială, că uleiul de gătit s-a scumpit foarte mult în acest lanț de magazine.

Prețul uleiului de gătit a explodat la Kaufland România. Clienților nu l-e venit să creadă la cât a ajuns uleiul în acest lanț de magazine. De altfel, ANPC a avertizat că prețul la ulei este unul mult prea mare.

În plus, Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a oferit și câteva exemple cu sortimente de ulei de floarea soarelui, alături de prețurile aferente.

Un litru de ulei „Bonatello” costă 16,39 lei, în timp ce 1 litru de ulei „Floriol” se vinde cu un leu mai puțin, adică 15, 39. De asemenea, aceeași cantitate de ulei „Spornic” costă 15,99 lei.

Efectele războiului din Ucraina se reflectă direct în prețul produselor de pe rafturile supermarketurilor. În Germania un litru de ulei de floarea soarelui a ajuns să coste 6 euro, dar chiar și produsul pentru gătit este foarte greu de găsit.

Astfel, s-a ajuns ca în unele supermarketuri să se vândă raționalizat, astfel că o familie poate cumpăra doar un singur litru de ulei. În schimb, uleiul de floarea soarelui, de producție germană, se găsește din plin în alte țări, în Suedia, de pildă, ba chiar la ofertă, spre furia nemților.

Pe de altă parte, ministrul Agriculturii a dat asigurări că România nu se va confrunta cu o criză a uleiului de gătit.

„Nu cred că va fi cazul. România produce mult mai multe semințe de floarea soarelui decât are nevoie ca necesar de consum de ulei rafinat. Dacă luăm un an agricol bun ca 2021, am produs mai multe semințe decât necesarul nostru de consum pe ulei rafinat și asta ne arată că suntem departe de o potențială criză. România are oportunitatea de a procesa cât mai mult semințele astfel încât să fie transformate în ulei brut sau rafinat și să poată fi exportate în noi piețe care s-au eliberat după ce Ucraina nu a mai putut exporta ulei brut”, spunea Adrian Chesnoiu la începutul lunii trecute.