Cât a ajuns să coste un cârnat la Târgul de Crăciun de la Viena 2024. Românii care au ajuns aici nu au avut o experiență plăcută

Târgul de Crăciun din Viena este una dintre principalele atracții ale sezonului de iarnă, atrăgând anual milioane de turiști din întreaga lume. Totuși, anul acesta, prețurile exagerate au reușit să umbrească atmosfera de poveste, mulți vizitatori, inclusiv români, plecând dezamăgiți.

Prețuri piperate la Târgul de Crăciun din Viena

Deschis în urmă cu o lună, Târgul de Crăciun din fața Primăriei din Viena impresionează prin decorul său spectaculos. Bradul principal, vechi de 80 de ani, măsoară 30 de metri și a fost adus cu grijă din provincia Austria Inferioară.

Festivitățile au fost deschise de primarul Michael Ludwig, care a aprins cele 2.000 de luminițe și a declarat cu mândrie că târgul este considerat unul dintre cele mai frumoase din lume de publicații precum The Economist și The New York Times. Cu toate acestea, turiștii care au ajuns aici au fost surprinși de prețurile extrem de mari.

De exemplu, un simplu cârnat, o delicatesă tradițională pentru târgurile vieneze, costă nu mai puțin de 20 de euro, echivalentul a aproape 100 de lei. Această sumă i-a luat prin surprindere pe vizitatori, care au considerat că prețurile sunt mult prea mari pentru o masă modestă.

Parcarea, o altă cheltuială neașteptată

Problemele nu se opresc aici pentru cei care aleg să vină la târg cu mașina personală. Pe lângă costurile pentru mâncare și suveniruri, turiștii sunt nevoiți să plătească și parcarea, care ajunge la 30 de euro, adică aproximativ 150 de lei pentru o singură zi.

Astfel, o simplă vizită la Târgul de Crăciun din Viena poate deveni o experiență extrem de costisitoare, mai ales pentru familiile cu copii, care trebuie să plătească nu doar mâncarea și băuturile la prețuri exorbitante, ci și parcarea scumpă și eventualele suveniruri dorite de cei mici.

Dacă adăugăm la aceste cheltuieli și atracțiile speciale precum caruselele sau patinoarul, suma totală poate depăși cu ușurință câteva sute de euro pentru o singură zi. În acest context, mulți turiști pleacă dezamăgiți, simțind că magia sărbătorilor a fost umbrită de prețurile exagerate.

Târgul de Crăciun de la Viena: o atracție frumoasă, dar inaccesibilă

Deși târgul oferă o atmosferă magică, cu mii de luminițe și ornamente festive, mulți vizitatori se plâng că prețurile ridicate îi împiedică să se bucure cu adevărat de această experiență.

În ciuda decorului spectaculos și a renumelui internațional, pentru turiștii cu un buget mai restrâns, Târgul de Crăciun de la Viena nu este tocmai accesibil.

În 2023, târgul a atras 3,3 milioane de vizitatori din toate colțurile lumii, iar organizatorii speră ca acest record să fie depășit și în acest an. Totuși, prețurile piperate ar putea să-i descurajeze pe mulți dintre cei care își doreau să trăiască farmecul Crăciunului la Viena.

