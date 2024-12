Programul concertelor de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Cine sunt artiștii care urcă pe scenă până pe 26 decembrie 2024

Târgul de Crăciun din Piața Constituției este deja un simbol al sărbătorilor de iarnă din București. Deschis între 29 noiembrie și 26 decembrie, acest eveniment transformă inima capitalei într-un loc magic, ideal pentru familii, prieteni și iubitorii de tradiții. Cu peste 130 de căsuțe, atracții variate și spectacole live, târgul din acest an vine cu multe surprize pentru vizitatori.

Casa lui Moș Crăciun: Locația perfectă pentru cei mici

Unul dintre punctele de atracție centrale ale târgului este Casa lui Moș Crăciun, unde spiridușii lucrează de zor pentru a colecta scrisorile copiilor. Moș Crăciun însuși va sosi în Piața Constituției pe 14 decembrie, la ora 17:00, marcând începutul unei perioade magice. În zilele următoare, Moșul va fi prezent pentru a asculta dorințele celor mici.

Programul întâlnirilor cu Moș Crăciun:

15, 21, 22 decembrie: Între orele 10:00 – 13:00 și 17:00 – 22:00.

16-20 decembrie și 23-24 decembrie: Între orele 12:00 – 14:00 și 17:00 – 22:00.

Cei mici vor avea ocazia să interacționeze cu Moșul, să îi povestească dorințele lor și să participe la activități creative în „Atelierul Elfilor”, unde pot confecționa jucării și decorațiuni din hârtie.

Programul complet al concertelor

Piața Constituției găzduiește două zone artistice – una urbană, unde DJ-i creează o atmosferă modernă, și o zonă tradițională, dedicată spectacolelor live. Iată programul detaliat al concertelor:

Vineri, 13 decembrie

19:00 – 19:30: Far Away From Earth

19:30 – 20:30: Bere Gratis

20:30 – 21:30: IRIS – Cristi Minculescu, Valter & Boro

Sâmbătă, 14 decembrie

12:00 – 13:00: Spectacol de teatru „Crăiasa Zăpezii și povestea ei”

18:30 – 19:00: Trupa „Aryma” și Corul de copii „Meloritm”

19:00 – 19:30: Picii lu’ Soreasca

19:30 – 20:30: „Winter Love” by Zina Ghițulescu și Alexandru Iordache

20:30 – 21:30: Bosquito

Duminică, 15 decembrie

12:00 – 13:00: Spectacol de teatru „Alertă în Laponia” al Teatrului „Ion Creangă”

18:30 – 19:00: Opereta Stars

19:00 – 19:45: XMAS Classics by Daniel Lazăr și Ioana Uruc

19:45 – 20:30: Cosmin Seleși Orchestra

20:30 – 21:30: Marius Mihalache Band

Vineri, 20 decembrie

18:30 – 18:50: Florin Grigore

19:00 – 19:45: Colindătorii din Mureș cu Mihaela și Ciprian Istrate

19:45 – 20:30: Grupul de copii „Mlădițe Ilfovene” cu Marioara Man Gheorghe și Grigore Gherman

20:30 – 21:30: Elena Gheorghe

Sâmbătă, 21 decembrie

19:00 – 19:30: Ansamblul „Zestrea” din Bacău

19:30 – 20:30: Narcisa Suciu

20:30 – 21:30: Feli

Duminică, 22 decembrie

18:30 – 19:00: Ansamblul de datini și obiceiuri „Brezaia” din Argeș

19:00 – 19:40: Ducu Bertzi

19:40 – 20:40: Prestige Orchestra – „Christmas Show”

20:40 – 21:30: Florin Ristei

Luni, 23 decembrie

18:30 – 19:00: Ansamblul de datini și obiceiuri „Urșii din Comănești”

19:00 – 19:30: Corul de copii „Tronos Junior” al Patriarhiei Române

19:30 – 20:00: Daniel Trifu

20:00 – 20:30: Ansamblul „Ținutul Momârlanilor”

20:30 – 21:30: Ștefan Hrușcă

Marți, 24 decembrie

18:30 – 20:30: Concert extraordinar de Crăciun „Silent Night” cu Orchestra Metropolitană București – dirijor Daniel Jinga și soliștii Monica Anghel, Marcel Pavel, Luminița Anghel, Nico și Sanda Ladoși

Miercuri, 25 decembrie

19:00 – 19:30: Angely’s Santa Claus

19:30 – 20:30: The URS

20:30 – 21:30: Direcția 5

Joi, 26 decembrie

19:00 – 19:30: Alexia Țalăvuțiș

19:30 – 20:30: Diana Matei & Taraful Cleante

20:30 – 21:30: Damian & Brothers