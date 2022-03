În anii 1990, jocul Tetris le-a făcut românilor copilăria mult mai frumoasă, iar astăzi nostalgicii îl mai pot găsi pe anumite site-uri de anunțuri, dacă vor să-l cumpere și să resimtă bucuria de a-l juca. Cât costă celebrul joc pe consolă pe OLX, în 2022.

Jocul Tetris a cunoscut popularitatea în anii 90, atunci când copiii de toate vârstele se bucurau de câteva minute de pauză, la școală, în spatele blocului sau în confortul propriului cămin, jucându-se pe consolă.

Iată că în 2022, după 30 de ani, românii încă se mai pot juca Tetris, dacă intră pe anumite site-uri specializate în anunțuri, acolo unde pot găsi celebrul joc la un preț accesibil.

Recent, un utilizator de pe OLX a postat un anunț în care oferă detalii despre un joc Tetris din anii 90, păstrat intact, pe care oricine îl poate achiziționa pentru prețul de 100 de lei.

„Joc Tetris. 100 lei. Stare buna atât estetic cât și funcțional. Are multe jocuri. Tetris, formula 1 etc. Sunete. Funcționează cu trei baterii. Are ceas, calculator, alarmă. Trimit doar cu banii de transport în CB, 30 lei. Tel. 07******95”, este un anunț postat recent de o persoană fizică pe OLX.