Cât a ajuns să coste o monedă de 5.000 de lei din 2003 sau 2004 pe OLX. Bagi ceva benzină de banii ăștia

Cât a ajuns să coste o monedă de 5.000 de lei din 2003 sau 2004 pe OLX. Sumele nu sunt deloc de neglijat și poți să îți bagi ceva benzină de banii ăștia. Astfel că moneda de 5. 000 de lei care a fost pusă în circulație pe 17 mai 2002 a ajuns acum să coste o mică avere. Pe site-ul OLX sunt multe anunțuri postate, prin care utilizatorii anunță că vor să le vândă. Iată prețurile!

Cât a ajuns să coste o monedă de 5.000 de lei pe OLX

Moneda de 5.000 de lei care are pe avers stema României în partea de sus și anul 2002 încadrat de două linii, jos, se vinde acum pe OLX chiar și cu 900 RON, preț negociabil, dar am găsit-o și la preț de 90 de lei, iar anunțul spune că moneda se află în stare foarte bună. Astfel că cine mai are astfel de monede pe acasă pot să le valorifice.

Pe OLX găsești moneda din anul 2002 sau 2003 la preț de 60 €. Un alt anunț arată că moneda de 5.000 de lei din 2002 se mai comercializează pe OLX la prețul de 550 lei, preț negiciabil.

Preț monedă de 5000 de lei, anul 2003 sau 2004

Și pe okazii.ro, un alt site de anunțuri, se găsesc monede de 5000 de lei scoase la vânzare, însă cele puse în circulație sunt din 2003 sau 2004, la 150 RON bucata. Monedele puse în circulație în anul 2022 sunt mai valoroase, judecând după prețuri, în comparație cu cele din 2003 sau 2004.

Cât costă o bancnotă de 2.000 de lei de la Eclipsa din 1999

Cu toate că a fost scoasă de foarte mult timp din circulație, bancnota de 2.000 de lei a ajuns să coste mulți bani. Bancnota aceasta a marcat evenimentul astronomic al anului, deoarece înfățișa Eclipsa totală de Soare din 11 august 1999, ce a putut fi vizibilă și în România.

Pentru acest evenimentul astronomic global, Banca Naţională a României a emis în acelaşi an o bancnotă specială, aceea de 2000 de lei, care la ora actuală este foarte căutată.

Prin urmare, pe site-urile de vânzări sunt postate multe anunţuri şi cu bancnotele din anul 1999, iar preţurile cerute de către vânzătorii de astfel de bancnote cu eclipsa sunt în jur de 1000 de lei.

Alte anunțuri pe OLX anunță că se vând și alte bancnote și monede vechi, pentru pasionați, iar prețurile par să pornească de la 100 de euro în sus.

Bancnotele reprezintă poate cel mai comun obiect de plată din lume. Menționăm că în Europa, primele apariții ale unei bancnote datează din secolul al XII-lea.