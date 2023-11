Cât a ajuns să coste un ARO, în 2023. Maşina românească are încă mare succes

ARO este una dintre cele mai cunoscute mașini românești, care s-a bucurat de un mare succes încă din anul 1957, când a apărut prima mașină de acest fel. Auto România era cel mai vechi producător de automobile, care și azi face furori printre iubitorii de exemplare vechi. Cât a ajuns să coste un ARO în 2023 și cât de căutat este în acest moment.

În perioada 1957-2006, Uzina ARO din Câmpulung Muscel a fost epicentrul producției a peste 380.000 de autoturisme. Popularitatea masivă a acestor vehicule s-a datorat dimensiunii mari, ușurinței în întreținere și prețului accesibil.

Începând din 1972, fabrica din Câmpulung Muscel a demarat producția celei mai de succes serii, ARO 24, care a continuat să fie produsă până în 2006, anul falimentului uzinei. Unul dintre modelele din această serie a fost recent vândut la New York pentru o sumă remarcabilă, consolidând astfel reputația acestei linii de vehicule.

Încărcat de o istorie fascinantă și caracterizat printr-o prezență distinctă pe piața auto, ARO 243, un vehicul istoric, devine o evocare a epocii de aur a off-road-ului. Pentru cei dornici să dețină un exemplar în stare impecabilă, piața de mașini rulate este o sursă fascinantă de căutare.

În acest context, pe platforma OLX, am identificat un exemplar disponibil la vânzare la prețul de 9,900 de euro. Este impecabil și prețul este unul pe măsură, la îndemâna celor cu o situație financiară bună și iubitorilor de mașini, dispuși să plătească orice.

Cu un motor diesel de 2,500 cm³, ARO 243 oferă o putere de 74 CP, conferindu-i robustețea necesară pentru a înfrunta terenurile accidentate încă de la ieșirea sa de pe linia de asamblare în 1986. Cu doar 15,000 km la bord, acest exemplar păstrează autenticitatea unei mașini de epocă, reprezentând o oportunitate unică pentru cei pasionați de istoria automobilului.

Eduard Palaghiţă, un român cu o pasiune pentru autoturismele de fabricație românească, a stabilit rădăcini în America de 28 de ani. În ultimii ani, a pus bazele unei companii specializate în furnizarea de mașini pentru producțiile cinematografice. Constant, este căutat de către americanii și românii care doresc să achiziționeze autoturisme produse în România.

În cursul acestei luni, Eduard Palaghiță a finalizat vânzarea unui ARO 243D, fabricat în 1993 la uzina din Câmpulung-Muscel, județul Argeș. Acest vehicul a fost importat în America în 2022 și a primit un număr personalizat de înmatriculare în New York.

Deținându-l în colecția sa, Palaghiță a investit semnificativ în restaurarea și îmbunătățirea mașinii. Modelul, produs inițial pentru Armata Română, a fost cumpărat de americanul interesat la prețul de 6.900 de dolari.

ARO 243D are la bază un motor diesel de 3,1 litri, cu 67 de cai-putere și transmisie manuală cu patru viteze. Jantele de 16 inchi completează aspectul robust al vehiculului, care poate atinge o viteză maximă de 180 de kilometri pe oră.

Mașina vândută în New York a acumulat 39.000 de kilometri în timpul său de funcționare, iar de la achiziția inițială de către Eduard Palaghiță, aceasta a străbătut doar 200 de kilometri. Pe parcursul a trei decenii de la producție, autoturismul nu a înregistrat niciun incident, evidențiind calitățile sale durabile și întreținerea atentă pe care a primit-o de-a lungul anilor.

Un român a fost foarte inventiv și a decis să reconstituie mașina veche, pe care nu o mai folosea. Este vorba despre un ARO 243, care acum s-a transformat într-o cabană impresionantă, care atrage privirile tuturor și a surprins pe toată lumea.

Cu resurse limitate, un român și-a construit propria cabană pe roți, într-un proiect care a necesitat cinci ani pentru finalizare. Cu toate acestea, rezultatul este uluitor, iar omul a reușit să realizeze totul bazându-se pe inspirația adunată din exemple găsite pe internet.

Avea nevoie de un spațiu pentru depozitarea peleților, dar nu deținea nicio cameră goală. Astfel, a decis să cumpere o punte spate de ARO 234, pe care a folosit-o în cu totul alt scop. A construit pe ea o căbănuță, cum văzuse pe internet și a investit 7000 de lei pentru acest proiect interesant, de care este foarte mândru și cu care se laudă pe internet.

Nu mai văzuse o așa invenție în realitate, motiv pentru care a vrut să se convingă că este bună această idee. A cumpărat puntea încă din 2018, dar abia 5 ani mai târziu a reușit să îl finalizeze.

„Ceva de acest gen am văzut pe Pinterest iar ideea m-a cucerit imediat, deși atunci nu am fost conștient de complexitatea proiectului. Pe parcurs am realizat că o asemenea căbănuță trebuie să rămână stabilă în caz de furtună, așa că înțelegeți de ce proiectarea ei mi-a luat destul de mult timp”, a explicat Dan Magdalina, pe pagina de Facebook.