Scandal uriaş la Eurovision 2024. Concurentul Olandei, descalificat, după un incident în culise. Reprezentanta Israelului, huiduită: „Ameninţări”

Scandal uriaş la Eurovision 2024, înainte de marea finală! Bambie Thug, concurenta Irlandei la concursul muzical, a făcut apel la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), pentru că nu a fost lăsată să apară în semifinală cu un mesaj mesaj pro-palestinian în timpul reprezentației sale. În plus, reprezentanta Israelului, Eden Golan, a fost huiduită de spectatori și vizată direct de alți concurenți la eveniment, printre care Joost Klein din Olanda. După ce scandalul a luat amploare, organizatorii concursului muzical au anunțat că l-au dat afară concurentul Olandei, deși ajunsese în finală. Iată toate informațiile!

Scandal uriaş la Eurovision 2024. Ce s-a întâmplat cu concurenta Israelului

Marea finală Eurovision 2024, ediția cu numărul 68, are loc sâmbătă seară, începând cu ora 19.00. 26 de țări vor lupta pentru râvnitul trofeu. Din păcate, show-ul muzical se confruntă cu un scandal de proporții! Au avut loc proteste pro-Palestina în Malmo, așa că reprezentanta Israelului, Eden Golan, a fost huiduită de spectatori și concurenții de la Eurovision.

În timpul repetiției înainte de marea finală, Golan, reprezentanta Israelului, a fost întâmpinată de huiduieli și strigăte „Palestina liber”, iar unui membru al publicului i s-a luat un steag palestinian din sală.

Joost Klein, cel care reprezintă Olanda în acest an, a avut un incident în culise cu Eden Golan, iar organizatorii concursului au anunțat, chiar cu câteva ore înainte de finală, că l-a dat afară pe acesta. Este prima dată când un artist este descalificat după ce a ajuns în marea finală.

Joost Klein, reprezentantul Olandei, a fost descalificat și dat afară

Zilele trecute, Joost Klein ar fi adresat amenințări verbale unei angajate din cadrul producției Eurovision la arena din Suedia, Malmo, unde are loc evenimentul muzical în acest an. Pe de altă parte, organizatorii Eurovision au respins total zvonurile răspândite conform cărora incidentul ar fi avut legătură cu delegația Israelului la Eurovision. În plus, „comportamentul nepotrivit” al lui Joost Klein față de membrul personalului a reprezentat o „încălcare a regulilor concursului”.

Descalificarea lui Klein la Eurovision a provocat o mare controversă! Delegația Olandei s-a declarat „șocată” de această decizie neașteptată, iar poliția suedeză face investigații.

„Un bărbat este suspectat că a făcut amenințări ilegale la Malmo Arena joi seara. Bărbatul a fost interogat de poliție, dar nu a fost reținut. Reclamantul este un angajat al Eurovision. Poliția l-a interogat pe suspect, pe reclamant și pe martori”, au susținut autoritățile.

Bambie Thug, reprezentanta Irlandei, mesaj ‘Pro Palestina’

Bambie Thug, reprezentanta Irlandei, în vârstă de 31 de ani, a precizat că se identifică drept „non-binar” și folosește pronumele „ei” și „ele. Bambie este a cincea favorită pentru a câștiga concursul cu piesa din genul „ouija pop”: Doomsday Blue. Întrebată de incidentul în care a fost implicat Joost Klein din Olanda, ea a explicat: „Nu știu ce s-a întâmplat exact cu incidentul, dar eu sunt alături de oricine a fost pro-Palestina”.

În cadrul unei conferințe de presă, Bambie Thug a precizat că a fost forțată să schimbe textul pictat pe corp într-un alfabet medieval timpuriu și care se traducea prin „încetarea focului și libertate”.