Câștigător Românii au Talent, momente dificile din cauza orientării sale: „Am simțit hărțuirea pe pielea mea!”

Veste inedită pentru fanii dansatorului Emil Rengle, cel care a câștigat cel de-al optulea sezon al show-ului de talente Românii au Talent! Tânărul a vorbit în exclusivitate despre orientarea sa sexuală. Dezvăluiri incredibile!

Emil Rengle, hărțuit pentru că a îndrăznit să fie altfel

Emil Rengle este originar din Oradea și este un cunoscut dansator și coregraf din România. Dar el a fost așezat permanent pe radarul publicului românesc odată cu participarea și câștigarea emisiunii de talente Românii au Talent, difizat de postul de televiziune Pro TV. Însă dansatorul a traversat prin clipe foarte grele prin prisma refuzului de care s-a lovit în societatea care marginalizează persoanele cu alte orientări sexuale.

Dansatorul povestește despre una din cele mai nefericite experiențe din viața sa, în care a fost efectiv jignit de oameni și arătat cu degetul pentru orientarea sa sexuală diferită, dar și pentru stilul său vestimentar. Chiar dacă nu s-a lăsat intimidat în totalitate, aceste lucruri l-au afectat pe coregraful român.

„Fenomenul de hărțuire l-am simțit pe pielea mea, dar știu că acest lucru nu are legatură cu mine, oamenii care fac asta nu își doresc să facă asta și au nevoie de iubire și atenție. Părerile lor nu au nicio legătură cu ce fac eu și cu mine. Eu știu să răspund cu iubire. Toată lumea își dorește să primească iubire”, a povestit Emil Rengle.

Emil Rengle, dansatorul român care a făcut furori peste Ocean

Pe lângă clipele grele prin care a trecut, tânărul în vârstă de 29 de ani își aduce aminte și de momentele frumoase, pe care le-a petrecut după ce a plecat din România. După încheierea sezonului Românii au Talent în care Emil Rengle a devenit primul dansator din istoria concursului care obține marele premiu, acesta a dispărut din peisajul românesc și asta pentru că s-a mutat din țară.

Emil a plecat peste Ocean, tocmai în Statele Unite ale Americii, unde a fost invitat să participe la participe la a doua ediție a emisiunii America’s Got Talent: The Champions, unde a participat alături de câștigătorii show-urilor Got Talent din întreaga lume. Este pentru prima dată când un român este invitat și participă la acest show din afara țării.

Juratul emisiunii de la Kanal D „Îmi place dansul” a vorbit despre experiența lui în SUA pentru la gala Elle Style Awards, unde a venit îmbrăcat într-o ținută nonconformistă, care îl caracterizează.