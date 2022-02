Castelul Peleș a primit o nouă factură la gaze halucinantă: „Probabil că se va ajunge şi la soluţii limită”

Șocul facturilor de gaze continuă! Castelul Peleș a primit recent o factură halucinantă. La ce sumă se ridică utilitățile pentru o lună? Conducerea cere ajutor financiar în aceste momente și susține că „dacă vom cere recalcularea facturii sau chiar contestarea ei vom știi abia după ce conducerea instituției se va consulta și cu oficialii ministerului.” Ce detalii se știu despre sistemul de încălzire din clădire?

Celebrul Muzeu Peleș din Sinaia se confruntă și el cu un șoc ce i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Conducerea a primit o factură halucinantă la gaze, în contextul scumpirilor uriașe din ultimele luni ale tarifelor la utilități.

Anunțul conducerii arată că valoarea facturii primite pentru luna ianuarie din partea Engie România a fost de aproximativ 32.000 de euro. Șeful Tehnic al Muzeului susține că nimeni nu se aștepta la o asemenea factură și că suma de anul trecut din același interval a fost de aproximativ 67.000 de lei, iar pe luna decembrie 2021 a venit de plată o factură cu totalul de 86.000 de lei.

Nu este clar dacă instituția va cere sau nu recalcularea sau dacă factura va fi contestată ori anulată. Cu toate astea, Valentin Răileanu a declarat că a anunțat Ministerul Culturii pentru un ajutor financiar în această direcție. A existat însă o discuție și cu furnizorul de gaze naturale în speranța de a înscrie castelul în programul de compensare pentru facturi.

„Ne-am trezit cu o factură totală în valoare de 160.000 de lei, adică peste 32.300 de euro, ceea ce se traduce printr-o majorare cu peste sută la sută.”

„Nu pot să vă spun mai mult decât că am anunțat Ministerul Culturii și am cerut ajutor financiar. Dacă vom cere recalcularea facturii sau chiar contestarea ei vom știi abia după ce conducerea instituției se va consulta și cu oficialii ministerului. Însă noi am cerut deja furnizorului de gaze naturale să ne înscrie în acel program de compensare a facturilor”, a declarat Valentin Răileanu pentru impact.ro.