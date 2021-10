Casa rotativă construită de un bărbat pentru soția lui. De ce este atât de genială locuința lui

Atunci când ne gândim la familie, ne gândim la confortul pe care vrem să ni-l creăm, atât nouă, cât și copiilor noștri. Un astfel de caz, preluat și de presa internațională, este al unui bosniac care a construit o casă aparte. Încercând să-i facă pe plac soției sale care își dorise o vedere mai diversificată din casa lor, un inovator autodidact bosniac a construit o casă rotativă, permițându-i să urmărească cum răsare soarele în fiecare dimineață, într-un mod inedit.

Ineditul constructor locuiește cu soția sa în nordul Bosniei, lângă orașul Srbac. Încercând să-i satisfacă dorințele soției sale, bosniacul s-a apucat să studieze mai multe cărți și documente de pe internet pentru a-i putea construi casa mult dorită. Așa se face că a reușit să construiască o casă inedită și unică. Casa se învârte în jurul unei axe de 7 metri și este proiectată de Kusic. Are vedere către câmpurile de porumb și terenurile agricole. Panorama casei se schimbă trecând spre pădurile și râul din apropiere la viteza dorită de proprietari.

După cum a explicat constructorul bosniac, casa poate face un cerc complet timp de 24 de ore când este la viteza cea mai mică, în timp ce la cea mai rapidă rotire poate face un cerc complet în 22 de secunde.

Bosniacul a mai declarat că s-a inspirat din inventatorii sârbo-americani Nikola Tesla și Mihajlo Pupin și că provenind dintr-o familie săracă, fără posibilitatea unei educații bune, l-a forțat să caute modalități de a face lucrurile de unul singur.

Așa că s-a apucat să citească și să învețe prncipiile de bază ale construirii unei case, ulterior s-a documentat despre cum ar putea să o facă rotativă. Proiectul a durat șase ani pentru a se finaliza, cu excepția timpului în care a fsot internat în spital din cauza unei afecțiuni cardiace. Casa este mai rezistentă la cutremure decât casele staționare, a mai spus bosniacul Kusic.

„Aceasta nu este doar o inovație, necesită doar voință și cunoștințe și am avut suficient timp și cunoștințe. Am cerut medicilor să încerce să-mi prelungească (viața) cel puțin un an, pentru că am acest proiect în cap și nimeni nu va ști cum să-l ducă la bun sfârșit.”, a spus bosniacul, adăugând că a construit casa complet singur.