Energia care poate eradica sărăcia pe planetă a fost descoperită! De ce poporul nu are acces la ea

Misterul celui mai mare inventator, Nikola Tesla, persistă și astăzi, fiind considerat un adevărat vizionar, iar invențiile sale mult înaintea timpului său. Cu toate astea, chiar dacă s-au descoperit multe din cercetările sale, oamenii de știință de astăzi, cu toată tehnologia la îndemână, nu au putut recrea mediile vizionare create de Tesla.

Energia care poate eradica sărăcia pe planetă a fost descoperită

Avem multe motive să îi mulțumim lui Nikola Tesla când vine vorba de tehnologia modernă, dar dacă lăcomia capitalistă nu i-ar fi stat în cale, contribuțiile lui Tesla la societate ar fi putut merge mai departe. În ciuda defecțiunilor sale mentale de mai târziu, cauzate probabil de detractori și de capitaliști care i-au infirmat viziunile utopice pentru societate, Tesla a creat o mulțime de invenții, cu scopul de a transmite energie lumii fără niciun cost.

În timp ce Tesla este cunoscut pentru progresele sale în alimentarea cu curent alternativ, transmisia radio și motoarele cu inducție, există o viziune a sa care nu s-a concretizat pe deplin, și anume transferul wireless de energie în masă. În timp ce bobina Tesla este în mod obișnuit recunoscută și găsită în majoritatea muzeelor științifice, baza tehnologiei din spatele acesteia se află încă în originea sa pentru utilizare practică.

În ultimul deceniu, tehnologia fără fir a devenit un produs tehnologic fezabil, dar scara sa nu a atins încă nivelul la care Tesla a conceput-o inițial. În timp ce unele companii au folosit conceptul pentru a crea dispozitive de încărcare fără fir pentru telefoane mobile și dispozitive electronice mici, intenția inițială a Tesla a fost de a furniza o rețea fără fir de energie pentru oricine din lume.

Una dintre încercările lui Nikola Tesla de a furniza energie gratuită tuturor celor din lume a fost sistemul său mondial de putere, o metodă de difuzare a energiei electrice fără fire, prin sol, proiect care nu a fost niciodată terminat, dar visul său de a furniza energie tuturor punctelor de pe glob este încă în viață astăzi.

Tesla și-a creat inițial Tesla Coil în Colorado Springs pe Pike’s Peak pentru a-și testa ideea de a crea o rețea de alimentare fără fir pentru lume. Acolo i s-a dat putere gratuită de la utilitatea locală, precum și finanțare pentru laboratorul său.

Tesla și-a testat teoria la laboratorul său Pike’s Peak, creând arcuri electrice care erau în esență fulgere artificiale. Tesla a dovedit că, prin această invenție, putea alimenta fără fir becurile.

Intenția lui Tesla a fost să condenseze energia prinsă între pământ și atmosfera superioară și să o transforme într-un curent electric. El a imaginat soarele ca pe o imensă minge de electricitate, încărcată pozitiv cu un potențial de aproximativ două sute de miliarde de volți.

Pe de altă parte, pământul este încărcat cu energie electrică negativă. Forța electrică extraordinară dintre aceste două corpuri a constituit, cel puțin parțial, ceea ce el a numit energia cosmică. A variat de la zi la noapte și de la sezon la sezon, dar este întotdeauna prezentă.

La începutul anului 1931, Tesla anunța în The Brooklyn Eagle că „am exploatat razele cosmice și le-am făcut să acționeze un dispozitiv mobil. Acum mai bine de 25 de ani am început eforturile mele de a exploata razele cosmice și am reușit. Energia electrică este peste tot. prezentă, în calități nelimitate. Această nouă putere pentru conducerea mașinilor lumii va fi derivată din energia care funcționează în univers, fără a fi nevoie de cărbune, gaz, petrol sau orice alt combustibil „.

Acest lucru a atras atenția lui J.P. Morgan, care a oferit finanțare pentru turul forței lui Tesla, turnul Wardenclyffe din New York, un emițător de mărire masiv, cunoscut și sub numele de oscilator armonic de mare putere. Turnul Wardenclyffe a fost construit pentru a avea o înălțime de 187 de picioare și ancorat la 300 de picioare în pământ.

Când Marconi l-a bătut pe Tesla la transmisia radio fără fir peste Atlantic, Tesla și-a schimbat planul pentru turnul Wardenclyffe de a transmite energie liberă către toată lumea.

Adevăratul motiv pentru care Nikola Tesla a fost interesat de energia gratuită a fost pentru că a aflat că există o încălzire a planetei cauzată de surse naturale și artificiale de poluanți atmosferici. Este posibil ca Tesla să fi fost primul om care a aflat că acum se numește „încălzirea globală” și „efect de seră”.

Energie radiantă

Energia electrică, radiantă, din tot universul, la care Tesla s-a referit și pe care ar folosi-o pentru a furniza energie fără fir tuturor invențiilor și descoperirilor sale, s-a remarcat ca un beneficiu potențial mai mare pentru întreaga umanitate ca urmare a descoperiri sale a energiei radiante.

Abia după efectuarea unor teste experimentale exhaustive timp de trei ani, Tesla a anunțat această descoperire într-o lucrare publicată în decembrie 1892, intitulată „Disiparea electricității”. Energia radiantă este întotdeauna acolo în atmosfera noastră.

Energia radiantă include radiația solară de la soare, precum și razele cosmice de la stele. Dispozitivele noi și variate de energie liberă valorifică această putere pentru a produce electricitate.

Electricitate statică

Cu toții am fost supuși unor încărcături electrice statice după ce ne-am spălat rufele sau dacă ne-am electrizat pielea folosind aunmite materiale bune conductoare de energie. Conform teoriilor lui Tesla există modalități de a-l valorifica.

Din potențialul electric care există între placa ridicată, pozitiv, și sol, negativ, energia se acumulează în condensator și, după „un interval de timp adecvat”, energia acumulată se „manifestă printr-o descărcare puternică”. Condensatorul, spunea Tesla, ar trebui să aibă „o capacitate electrostatică considerabilă”, iar dielectricul său este format din „mica de cea mai bună calitate”, deoarece trebuie să reziste potențialelor care ar putea rupe un dielectric mai slab.

Tesla oferea diverse opțiuni pentru dispozitivul de comutare. Unul era un comutator rotativ care semăna cu un controler de circuit Tesla. Un altul era un dispozitiv electrostatic format din doi conductori membranosi foarte ușori, suspendați în vid. Acestea simt acumularea de energie în condensator, una devenind pozitivă, cealaltă negativă și, la un anumit nivel de încărcare, sunt atrase, se ating și astfel declanșează condensatorul.

Tesla menționa, de asemenea, despre un alt dispozitiv de comutare care consta dintr-un spațiu mic de aer sau o peliculă dielectrică slabă care se defectează brusc când este atins un anumit potențial. Tesla a mai vorbit de un anumit dispozitiv care consta într-un fir electric lung, aproximativ 100 m, suspendat la câțiva metri deasupra solului, posibil de un copac sau gard de lemn, și nu era în contact cu niciun alt conductor.

Potrivit lui Nikola Tesla, energia nu se poate transfera pe ea decât printr-un canal ”O”, în această incintă s-a menținut un mediu care ar avea puțină energie și că pe partea exterioară a aceluiași ar exista mediul ambiant obișnuit cu multă energie. Sub aceste ipoteze, energia ar curge prin calea ”O”, și ar putea fi apoi convertită la trecerea ei într-o altă formă de energie. Acest lucru ar putea produce în mod artificial o astfel de „chiuvetă” pentru ca energia mediului ambiant să curgă, pentru a obține în orice punct al globului o sursă continuă de energie, zi și noapte.

Cercetări rusești folosind invențiile lui Nikola Tesla

Deși se pare că nu a fost activ încă din era sovietică, există în Rusia un masiv Turn Tesla care este încă funcțional. Nu se știu prea multe despre complex, numit Centrul de Cercetare pentru Generatori de înaltă tensiune Marx și Tesla, în mijlocul unei păduri aflate la 65 de km în afara Moscovei.

Se presupune că instalația poate genera suficientă energie electrică pentru a alimenta întreaga țară, pentru o perioadă de o milionime de secundă. Se spune că și costurile de funcționare ale turnului sunt foarte mari. Deși practicitatea facilității ar putea face parte din motivul pentru care este inoperabilă, este totuși fascinantă.

Ce altceva ar putea fi extras din această facilitate dacă i s-ar acorda finanțare pentru a opera din nou?

În urmă cu câțiva ani, doi oameni de știință ruși, care au fost și ei frați, au început o campanie de crowdfunding pentru a construi un transmițător de mărire masiv cu materiale moderne pentru a termina ceea ce a început Tesla și a furniza energie lumii. Costurile de construcție ale turnului au fost stabilite la 800.000 de dolari, însă nu a fost niciodată atins.

Frații au susținut că au dovedit fezabilitatea proiectului pe baza modelelor rulate în software de calculator, precum și credința lor în dovada conceptului Tesla.

Din păcate, pe lângă faptul că nu se tem de obiectivul lor de finanțare, a existat un alt decalaj legat de costuri care a fost lăsat în afara ecuației, finanțarea pentru generarea de energie în sine.

Frații au dovedit că o suprafață de 100 de kilometri pătrați situată în jurul ecuatorului și plină cu panouri solare ar fi suficientă pentru a satisface cererile de energie ale lumii. Cu toate acestea, costul construirii panourilor solare pentru a umple acea zonă este estimat la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Sistemul HAARP, bazat pe teoriile lui Tesla

Un exemplu mai puțin binevoitor al utilizării moderne a științei din spatele teoriei Tesla privind transmisia fără fir a energiei este un proiect guvernamental din SUA numit HAARP.

În timp ce Tesla și-a dat seama de utilitatea altruistă a ionosferei ca emițător de unde radio și energie, armata SUA probabil că o studiază în scopuri mai sinistre. Deci, ce se studiază la HAARP condus de mai multe ramuri ale armatei în mijlocul pustietății din Alaska?

Șansele par a fi bune că nu este legată de energia gratuită, fără fir, pentru a fi dispersată la nivel global. Conspirațiile din jurul programului variază de la razele morții la undele de șoc EMP pentru dezactivarea armelor și a sistemelor radar, până la controlul vremii.

Și aceste temeri nu sunt deținute exclusiv de cetățenii americani și canadieni, Uniunea Europeană a solicitat, de asemenea, mai multă transparență în ceea ce privește proiectul HAARP și cu experimentele efectuate acolo.

Este evident că viziunea neîmplinită a lui Tesla cu privire la transmiterea energiei fără fir nu a fost complet îngropată și ar putea încă să se realizeze într-o formă sau alta. Guvernul american își va da seama cum să-l folosească în scopuri distructive sau unul inovator îl va folosi în scopul pentru care a fost destinat de viziunea lui Tesla?

Misterul mașinii electrice fără baterie a lui Nikola Tesla

Plecând de la aceleași principii descoperite de Tesla, în ceea ce privește energia gratuită, genialul Nikola Tesla a mai venit cu o inveție înaintea timpului său, lucrurul pe care mulți dintr noi l-am putut vedea doar în filmele SCI-FI, de-a lungul timpului. Da, ați citit bine, este vorba de mașina electrică fără baterie.

Tesla Motors este cunoscută pentru producerea de mașini electrice moderne, dar adevărul este că Nikola Tesla original a făcut o mașină electrică, și a făcut totul fără baterii, încă din 1931. Sau nu?

Problema este că majoritatea informațiilor despre mașină par să provină de la genul de site-uri web care cred că mașinile de mișcare perpetuă sunt o idee grozavă, fiind păstrate de o categoterie de companii energetice la sertar.

Investigația noastră pare să sugereze că mașina creditată Tesla probabil că nu exista de fapt. Însă lucrul interesant este că probabil ar fi putut, folosind tehnologia cu care a experimentat Tesla.

Cea mai frecvent raportată mașină electrică Tesla a fost o Pierce-Arrow convertită, din 1931. O versiune a mașinii Tesla se află în cartea ”Secretele tehnologiei războiului rece – Proiectul HAARP și dincolo”, de Gerry Vassilatos.

Conform relatărilor din cartea menționată mai sus, se pare că Nikola Tesla, într-adevăr, ar fi făcut astfel de teste pe o mașină puterică, la vremea respectivă, un Pierce Arrow. Gerry Vassilatos spune în cartea sa că:

”Într-un mic garaj, dr. Tesla s-a îndreptat direct către o mașina Pierce Arrow, a deschis capota și a început să facă câteva ajustări. În locul motorului, exista un motor de curent alternativ. Aceasta a măsurat puțin mai mult de 3 picioare lungime și puțin mai mult de 2 picioare în diametru. Din el se trase două cabluri foarte groase care se conectau la tabloul de bord. În plus, exista o baterie obișnuită de stocare de 12 volți. Motorul a fost evaluat la 80 de cai putere. Viteza maximă a rotorului a fost declarată a fi de 30 de rotații pe secundă. O tijă de antenă de 6 picioare a fost montată în secțiunea din spate a mașinii. Dr. Tesla a pășit în locul pasagerului și a început să facă ajustări pe un „receptor de putere” care fusese încorporat direct în tabloul de bord. Receptorul, nu mai mare decât un radio cu unde scurte de azi, a folosit 12 tuburi speciale pe care Dr. Tesla le-a adus într-o cutie. Dispozitivul fusese introdus în tabloul de bord, nu mai mare decât un receptor cu unde scurte. Domnul Savo i-a spus domnului Ahler că Dr. Tesla a construit receptorul în camera sa de hotel, un dispozitiv de 2 picioare în lungime, aproape 1 picioare lățime, și de 1/2 picioare. Aceste tuburi construite au fost instalate în mod corespunzător în prizele lor, Dr. Tesla a împins 2 tije de contact și l-a informat pe Peter că puterea era acum disponibilă pentru a conduce. Câțiva contori suplimentari citesc valori pe care Dr. Tesla nu le explica. Nu s-a auzit niciun sunet. Dr. Tesla i-a întins dlui Savo cheia de contact și i-a spus să pornească motorul, ceea ce a făcut imediat. Totuși, nemaiauzind nimic, pedala de accelerație a fost apăsată, iar mașina s-a mișcat instantaneu. Nepotul lui Tesla a condus acest vehicul fără alt combustibil pentru un interval lung de timp. Domnul Savo a condus pe o distanță de 80 de mile prin oraș și a ieșit în afara orașului. Mașina a fost testată la viteze de 90 mph, cu vitezometrul evaluat la 120.”

Aceeași poveste de bază apare pe multe site-uri web, unele mai reputate decât altele, dar toate au același format. Persoana despre care se spune că a fost luată la plimbare este Peter Salvo, nepotul lui Tesla, dar nu există dovezi că așa ar fi fost, iar zona este întotdeauna în jurul Buffalo, NY.

Povestea pare să fi fost publicată pentru prima dată în 1934, în New York Daily News, pe 2 aprilie 1934, intitulată „Tesla’s Wireless Power Dream Nears Reality”, și a circulat mai mult din 1967.

Deci, de unde a venit această poveste a mașinilor electrice și de ce este atât de persistentă? Bănuiesc că povestea este atât de rezistentă din mai multe motive, în primul rând fiind că Tesla are un statut aproape divin în rândul multor oameni, în special persoanele înclinate să fie în cel mai bun caz, mai deschise și mai imaginative și, în cel mai rău caz, sunt absolut libere de energie.

Însă există, de asemenea, sângeroase posibilități în toate acestea. Din 1901-1917, Tesla a construit și a experimentat cu Turnul Wardenclyffe, o instalație folosită (printre altele) pentru a testa difuzarea energiei electrice ca unde EM prin aer, la fel cum difuzăm audio unde EM prin aer pentru radio, așa cum relatam anterior.

Un astfel de sistem, dacă ar fi perfecționat, ar permite, de fapt, mașinilor electrice să funcționeze fără baterii. În mod ideal, ar permite ca orice lucru să funcționeze fără baterii, atâta timp cât vă aflați în raza de acțiune a puterii de transmisie electrică.

Dacă ar fi funcționat și telefonul meu, aș ajunge probabil să-mi împing mașina electrică fără fir în tot cartierul meu, pe baza modului în care primesc un semnal către telefonul meu mobil.

Deci, dacă cineva citește relatarea în contextul unei mașini conduse de electricitate, produsă prin mijloace mai mult sau mai puțin convenționale, și nu o mașină condusă de o cutie neagră magică, atunci povestea devine mult mai interesantă, pentru că este posibil doar că Tesla ar fi putut instala un receptor într-o mașină electrică, sau mașină modificată pentru a fi electrică, care ar fi funcționat.

Nu există nicio dovadă reală a faptului că ar fi făcut acest lucru, dar mașinile electrice au existat și a demonstrat deja abilitatea de a transmite electricitate, așa că piesele erau cu siguranță acolo.

Dar Tesla părea să aibă unele rezerve cu privire la alimentarea fără fir a vehiculelor, după cum se vede în acest interviu din noiembrie 1922 dat celor de la Radio News, în care, întrebat fiind despre descoperirile sale, inventatorul spunea:

”Întrebare: Transmisia fără fir a energiei nu va duce în timp la deplasarea practic a tuturor mijloacelor de transport cu energie electrică de la centralele electrice? TESLA: Nu, nu mă aștept ca așa să fie cazul, pentru că sistemele de transport utilizate acum prezintă anumite avantaje practice importante care nu pot fi ignorate. Întrebare: Automobilele, de exemplu, nu vor fi operate doar prin „tăierea” operativă a energiei electrice furnizate de wireless de la centralele electrice? TESLA: Mă tem că nu vom trăi pentru a vedea sistemul wireless în uz general în acest scop. Este dificil să propulsezi un automobil prin noua metodă din motive cu care experții sunt familiarizați. Succesul poate fi mult mai ușor atins în cazul dirijabilelor.”

Mă întreb dacă nu cumva „motivele pentru care experții sunt familiarizați” sunt „tunelurile de energie”. Deci, se pare că povestea populară despre Teslamobile probabil că nu este adevărată, dar, având în vedere că bateriile sunt cea mai grea și mai problematică componentă a mașinilor electrice de astăzi, cercetările și ideile Tesla ar putea merita o regândire.

Tehnologia de transmisie a energiei fără fir revine recent și ai crede că producătorilor de mașini electrice le-ar plăcea ideea. În afară de a economisi cantități uriașe de greutate și de a rezolva problemele legate de autonomie, acestea ar fi în măsură să vă perceapă un „abonament electric” pentru mașina dvs. Un contract wireless pentru mașina dvs. ar trebuie să-i emoționeze.

Dar, cu toate astea, după mulți ani, în 2003, o companie numită Tesla Motors a fost înființată de Martin Eberhard și Marc Tarpenning, numită după Nikola Tesla, compania urma să comercializeze vehicule electrice folosind un motor de curent alternativ, care a fost construit pe bazele unui design pe care Nikola la proiectat în 1882.

În februarie 2004, Elon Musk, cofondator al PayPal, a investit în Tesla și a devenit președintele companiei. Tesla Motors a creat mai multe mașini electrice, toate acestea economisind costurile energetice și ajutând mediul înconjurător, producând zero emisii.

În loc de benzinării, mașinile Tesla pot fi reîncărcate folosind oricare dintre numeroasele stații de încărcare gratuite, proprietarii Tesla își pot conecta pur și simplu mașinile și în aproximativ 20 de minute își pot reîncărca complet mașina, scuturând industria auto și deranjând furnizorii de combustibil.

Călătoria către visul lui Nikola Tesla de energie gratuită pentru toată lumea a ajuns la un alt punct de control major. Elon Musk a anunțat Tesla Energy, un sistem de baterii care stochează electricitatea din panourile solare și poate alimenta locuințele și afacerile.

Există două produse, Power Wall și Power Pack. Peretele electric vine ca o unitate de 10 kWh sau 7 kWh și poate crea rețele care pot fi utilizate pentru a stoca energie redundantă sau, în cele din urmă, pentru a permite locuințelor să elimine necesitatea conectării la rețeaua electrică.