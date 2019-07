Mâncare cu viermi în ea! Totul s-a întâmplat după ce o orădeancă și-a cumpărat un meniu de la lanțul cunoscut de fast-food, KCF. Localul de la care a cumpărat mâncarea se află pe Bulevardul Decebal și este non-stop.

Viermi în KFC, la Oradea. Ce reacție au avut clienții?

Inofrmația a ajuns virală după ce femeia care a descoperit viermii în mâncare a postat pe o rețea de socializare întâmplarea. Clienta cumpărase un meni Bucker for one pentru ea și pentru nepoțica ei, conform bihoreanul.ro. „Carne cu viermi la KFC Decebal. Am făcut sesizare şi la Protecţia Consumatorului, dar poate va interesează pentru o ştire. Nu doresc implicare personală în scandal, dar doresc să nu mai fie afectaţi şi alţi clienţi”, a transmis orădeanca, sub anonimat.

Abia când a ajuns acasă a observat că meniul conține și „altceva” pe lângă ingredientele normale. „I-am văzut când mâncam, 1-2 viermi. Am observat pe o bucăţică, unde erau la suprafaţă. Dacă daţi zoom la poză se văd”, a mai susţinut femeia, relatează sursa citată. Clienta a mai subliniat că a sesizat telefonic și conducerea KFC în legătură cu carnea plină de viermi, insă explicațiile sau o remediere a problemei au rămas încă așteptate.

„Ni s-a spus că or să verifice şi aşteptăm sa fim contactaţi”

„Încă nu am primit primit explicaţii, ni s-a spus că or să verifice şi aşteptăm sa fim contactaţi. Şi mâine vom merge să ne întâlnim personal. Le-am trimis pozele”, a mai precizat aceasta. Aceasta și nepoata sa nu se simt rău deocamdată, dar își vor face analizele necesare pentru a sta fără griji. Șeful Comisariatului județean pentru Protecția Consumatoriului din Bihor a fost contactat de bihoreanul.ro și a făcut o serie de declarații în acest sens.

„Am dispus verificarea operatorului economic chiar în seara asta. De fiecare dată când întâmpină asemenea situaţii, îi rugăm pe consumatori să sune imediat la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, ca să putem interveni imediat pentru a nu se repeta situaţia. Există placheta cu telefonul consumatorului – 021 9551 – afişată la fiecare operator economic, dar se poate şi prin e-mail, la reclamaţii.bihor@anpc.ro sau pe site-ul anpc.ro. Operatorul economic va rămâne în atenta noastră supraveghere”, a precizat Giani Bura.