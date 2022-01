Carmen Trandafir, din nou în prim-planul României. Decizia târzie pe care a luat-o: ‘Nu regret’ (exclusiv)

Carmen Trandafir e din nou în prim plan, deși este o decizie pe care a luat-o la vârsta de 46 de ani. Nu regretă însă și va încerca să dea lovitura chiar în luna februarie, luna în care s-a născut. Iată ce va face artista care face parte din garda veche a muzicii ușoare românești și de cine este susținută în acest demers al său.

Carmen Trandafir susține că nu a renunțat nicicând la cariera sa, deși o bună perioadă a lipsit din lumina reflectoarelor. Însă iată că ea va reveni în prim-plan, pe scena muzicală internațională, în luna februarie, lună în care ea s-a născut. Carmen Trandafir va participa la competiția muzicală Eurovision 2022, o decizie pe care a luat-o la o vârstă matură, dar pe care nu o regretă.

O primă melodie la care am lucrat amândouă, ‘Prin gânduri’, a fost lansată chiar anul trecut de ziua mea, la începutul lui februarie. Apoi am decis că trebuie să continuăm colaborarea și așa a venit, aproape firesc, și a doua melodie. Una care sper să fie și pe placul publicului!”, a declarat Carmen Trandafir pentru impact.ro.

De altfel, Carmen Trandafir a spus că niciodată nu a renunțat la muzică, marea ei pasiune.

„Nu am spus niciodată nu muzicii, chiar dacă poate nu am mai fost sub lumina reflectoarelor, cum se spune. Am luat doar o scurtă pauză, de vreo doi ani, cu mai bine de un deceniu în urmă, atunci când a trebuit să-i fiu permanent alături fiicei noastre, Ana, care acum a împlinit 13 ani.

Doar atunci muzica a fost ușor eclipsată și asta fiindcă am dorit să-mi alăptez fetița și să o cresc cu cea mai mare atenție”.