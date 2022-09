Carmen Harra și-a luat pistol de frica hoților: ‘Am fost și l-am încercat’

După ce locuința sa din America i-a fost spartă, Carmen Harra a trecut prin momente cumplite. Prezicătoarea s-a ales, în urma incidentului, cu o pagubă de 30.000 de dolari, după ce i-au fost furate mai multe bijuterii. De frica hoților, Carmen Harra a simțit nevoia să ia măsuri, astfel că vedeta și-a luat pistol.

„Mi-am luat chiar și pistol ca să mă pot păzi. Am luat cursuri ca să învăț să trag cu arma. Am fost să îl încerc! Tocmai în America să nu fie locuri unde să pot învăţa să trag? Am permis de port-armă!”.