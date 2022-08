Secretul lui Carmen Harra pentru a atrage banii în viața ei. Ce scrie pe o foaie în fiecare dimineață

Carmen Harra nu are nevoie de nicio prezentare, fiind una dintre cele mai controversate persoane publice din România. Celebra clarvăzătoare a dezvăluit, recent, care este secretul său pentru a avea noroc pe plan financiar. Cum atrage Carmen Harra banii de partea ei.

Carmen Harra a împărtășit unul dintre cele mai ascunse secrete ale sale, privind norocul pe parte financiară. Mai mult de atât, clarvăzătoarea mărturisește trucul prin care atrage beneficiile materiale de partea sa și te învață cum să ai parte de același lucru.

Vedeta este de părere că toți oamenii pot avea parte de belșug, prosperitate și bogăție, dacă respectă un principiul simplu și sănătos.

Carmen Harra nu a uitat vremurile în care a ajuns în Statele Unite cu doar 40 de dolari în buzunar. Artista a explicat ce trebuie să faci, pentru ca banii să îți apară în conturile bancare. Tot ce trebuie să faci este să manifești suma pe care o dorești și să o scrii pe o coală de hârtie.

„Am plecat în SUA cu 80 de dolari, iar cu 40 mi-a luat un parfum bun, am zis că văd eu apoi ce fac. Aveam cu mine o pereche de pantofi primiți de la o prietenă, o rochiță și o pijama.

Dar am ajuns cu 40 de dolari, în câteva săptămâni aveam 20.000 de dolari! Apoi m-am răzbunat și mi-am luat tot ce mi-am dorit și am visat. Am refulat!”, a dezvăluit Carmen Harra, la Antena Stars.