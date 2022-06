Carmen Harra, reacție neașteptată despre relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Ce a transmis

Carmen Harra vine cu o reacție incredibilă pentru fanii unui cuplu monden. Celebra clarvăzătoare a oferit o reacție despre relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Vedeta cunoscută ca psiholog și terapeut în America a declarat ce șanse de reușită ar fi în povestea controversată de iubire dintre cele două personaje mondene. ,,A rămas cu niste karme nerezolvate”, a spus aceasta.

Carmen Harra este cunoscută ca psiholog și terapeut în Statele Unite ale Americii. Aceasta nu pierde legătura cu România și este atentă la lucrurile care se întâmplă acasă. Clarvăzătoare a venit cu o reacție despre relația controversată dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Vedeta susține că povestea lor de dragoste nu poate să existe.

Cea din urmă a mărturisit că fosta asistentă păcătoasă nu are șanse să iubească alături de afacerist. Ea a luptat să ajungă cunoscută și să fie un etalon de frumusețe pentru unele domnișoare de la noi, dar face aceleași greșeli ca în trecut, a mai declarat specialista.

”Ea a pierdut șansa asta și a rămas cu niste karme nerezolvate. Nu prea dau șanse relației cu Gabi Bădălău. Aș vrea să îi dau. Este o fata frumoasă, a luptat să ajungă, însă nu îi dau șanse. Este o relație temporară. Face aceleași greșeli ca în trecut.

Această relație nu are nici susținere din partea familiei lui, sunt mulți opozanți din multe puncte de vedere. Relația va rezista doar cât va fi atracție fizică. Așa se întâmplă. Ea nu are fundație să meargă în viitor. Are niste karme din trecut, plus scandalurile de toață ziua nu pot duce decât la o ruptura. Aceasta este analiza psihologica”, a povestit Carmen Harra.